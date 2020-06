Point de Vue : L’Algérie championne de lutte contre le terrorisme

Ce n’est pas un creux slogan, servant – entre autres – à amadouer les esprits candides.

C’est une réalité vécue avec preuves à l’appui. C’est toute une tradition qui s’entend, sur plus de trente ans en matière de lutte anti-terroriste. L’ANP et les services de sécurité, assistés et soutenus par le peuple algérien, ont acquis cette longue expérience au point où ils sont devenus une référence dans ce domaine….Le témoignage du département d’Etat américain sur la question, ne serait, en effet, qu’un geste de courtoisie par rapport à la réalité des choses. Le terrorisme implanté en Algérie n’était pas, au fait une fin en soi. C’était, normalement, un outil pour transformer le pays en un grand espace de désordre et de désolation. Ensuite, il y avait le regrettable épisode de Tinguintourine où l’on avait tenté une chance qui n’a pas –malheureusement pour eux – abouti aux desseins auxquels ils rêvaient. Cet épisode était tellement spectaculaire, que le monde entier n’avait d’autres choix que d’exprimer ses révérences face aux prouesses des militaires de l’ANP ayant mis hors d’état de nuire tous les assaillants terroristes. Qui était cette force ayant commandité cette agression ? Ce n’est pas le moment d’évoquer cette question. C’est un autre jeu, voire un autre enjeu…L’on avait tenté cette opération, sûrement, pour tester la capacité de riposte de l’Algérie. Nous savions tous que ces groupuscules terroristes n’agissaient pas de leur propre chef…Ce sont des organisations criminelles affiliées à pas mal de puissances mondiales…C’est une autre option de faire la politique et la guerre, que ce soit entre elles ou pour foutre la pagaille chez les simulacres d’Etats démunies …C’est ça, le vrai visage du terrorisme international…L’islam et sa mauvaise réputation, en tant que source du terrorisme, n’est qu’une campagne médiatique malsaine, orchestrée à l’échelle mondiale, visant à lui imputer tous les malheurs de la terre. C’est un jeu diabolique, difficile, à discerner à l’œil nu. Le peuple fait partie intégrante de cette équation « sacrée » de lutte anti-terroriste. Son soutient indéfectible à son armée et à ses services de sécurité dans cette « guerre sainte » contre les groupuscules du mal, ont fait de lui un champion sans égal…et un partenaire sûr en matière de lutte contre tout ce qui peut, éventuellement, toucher, de près ou de loin, les intérêts du pays et la sécurité nationale… L’ANP comme les services de sécurité, n’auraient peut-être jamais pu venir à bout de la pègre nuisible, sans une assistance concrète et sincère de grandes franges du peuple. Et de ce peuple que sont issus les éléments qui forment cette prestigieuse armée et ces services.