Les professionnels du tourisme dans l’expectative: Quand le Covid-19 chamboule tout!

Cette saison estivale serait unbon test pour pouvoir faire

respecter le protocole sanitaire en cas d’ouverture des plages au public par les concessionnaires professionnels et ce, en étroite collaboration avec les services de sécurité. « C’est une aubaine » pour les walis, selon Hamoud Behiri, expert de l’ISHT. Le nouveau ministre du tourisme, Mohamed Hamidou, est interpellé par les professionnels du tourisme pour la prise en charge efficace de ce dossier en faisant travailler mais surtout impliquer les directeurs de tourisme des wilayas côtières qui doivent sortir de leur léthargie et agir sur le terrain.

Le directeur du tourisme est atteint du covid 19. Après sa permutation de l’ANDT (Agence des développements touristiques) avec l’ex-directeur du tourisme, Zoubir Sofiane, il a géré ce portefeuille par la prise en charge des Algériens rapatriés de l’étranger. Lors de notre entrevue téléphonique, il nous a confirmé l’information. Muni d’un sens aigu de la communication mais surtout de sagesse qu’on lui reconnaît, M.Nedri nous dit se rétablir progressivement après avoir fêté l’Aïd avec les siens. Après les dernières mutations opérées au sein de ce département par le limogeage de l’ex-ministre du tourisme, Hassène Marmouri, par le président de la République, le nouveau ministre s’est engagé à ouvrir les hôtels étatiques pour les médecins et le corps sanitaire désireux de se relaxer après l’exercice de leurs fonctions, celle de lutter contre le covid 19. Une invitation somme toute controversée qui n’a pas reçu l’aval des hôteliers estimant que cette affirmation de Mohamed Hamidou est une exagération. Le secteur baigne dans un vrai marasme à cause de la propagation de la Pandémie du covid 19 en Algérie. Les chiffres sont alarmants, plus de 23 000 malades et 1200 décès. Le département du tourisme perd des plumes sur le terrain. Selon des responsables du SNAV de Saïd Boukhelifa qu’est le syndicat des agences de voyages, la mafia des plages et des parkingueurs doit être sérieusement prise en charge, car il y va de l’autorité de l’Etat et de son pouvoir. Selon eux, le département du tourisme devrait être rattaché à l’intérieur pour aller plus de l’avant et ainsi régler un des grands problèmes rencontrés par les gestionnaires ainsi que par les touristes locaux et excursionnistes, celui des plages. Leur attribution par des cahiers de charges à des professionnels pourrait être génératrice de dizaines de milliers d’emplois directs sans compter les emplois indirects et saisonniers. Et ce, avec une création de recettes régulières pour les collectivités locales par le truchement des impôts et non comme actuellement, par quelques maigres recettes dues aux loyers dérisoires de leurs concessions car attribuées à des personnes étrangères protégées par une « mafia locale », selon leurs propos sous couvert de l’emploi local. Le tout sans aucun service digne de ce nom. Les responsables des compagnies aériennes, selon l’autre aile du SNAV, s’ils se donnent la peine de compulser les statistiques, constateront aisément que plus de 70% des ventes agences sont générées pas ces agences dites non IATA et que, sans ces dernières, leurs taux de remplissage connaîtraient de sérieux problèmes. Ceux qui sont derrière cette initiative honteuse sont connus, ce sont des parvenus accidentellement dans un secteur où les valeurs de solidarité, de partage et de concurrence loyale sont fondamentales. La majorité des agences « petites mais nobles » se démarquent de cette tentative immorale et elles continueront leur chemin dignement, avec professionnalisme et surtout avec équité et honneur, conclut Salem Badache dans son communiqué. Rappelant que plus de 1.000 projets touristiques étaient prévus, a indiqué le directeur d’évaluation et de soutien des projets touristiques au ministère, Zoubir Mohamed Sofiane, avant sa mutation à l’ANDT de Sidi Fredj. Au total, 936 projets touristiques ont été retenus jusqu’à présent au niveau national, avec un coût de réalisation de ces projets susceptibles de créer plus de 50.000 postes d’emploi et d’offrir plus de 100.000 nouveaux lits, est estimé à 382 milliards de dinars. A ce palmarès, s’ajoute 574 projets touristiques qui seraient en cours de réalisation au niveau national dont 197 dans les villes côtières et 72 dans les régions du Sud. A cet effet, une enveloppe de 70 milliards de dinars a été, par ailleurs, dégagée pour la réhabilitation et la modernisation de 62 hôtels publics d’une capacité de 20.000 lits.