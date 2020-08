Daïra de Mesra (Mostaganem) : Un pôle de développement très appréciable

Le placement de jeunes cadres intellectuels à la tête des collectivités locales telles que les daïras, est un indice très révélateur de management qui incite forcément aux changements. Il est vrai que connaître sa mission suppose être prédisposé par de l’intelligencia à développer la localité de laquelle, un chef de daïra est responsable. Ce faisant, les citoyens comptent beaucoup sur la vision du responsable, sur ses méthodes de travail et sur ses programmes auxquels ces mêmes administrés aspirent et c’est à partir de ces éléments que la confiance s’installe. A Mesra, depuis l’arrivée du jeunes chef de daïra, Mr N.Dridi, la localité se développe à un rythme très substantiel marquant des changements dans le cadre de vie des citoyens. La méthodologie dans les approches de développement a été le mécanisme principal de la réussite. Dès son arrivée à la tête des affaires de la daïra, le chef a surtout recomposé les équipes à partir de chaque secteur, il a mis sur pied des mécanismes de coordination avec les élus de chacune des 04 communes de sa circonscription. De la société civile citadine et rurale, il en a fait un partenaire incontournable dans la concertation. Sa relation avec les opérateurs économiques de la localité a servi à impulser ses démarches de développement. Un diagnostic exhaustif de chaque secteur établi, lui a permis d’élaborer sa feuille de route qui l’a mené à réussir les changements à Mesra. La daïra est aujourd’hui un pôle de développement enviable même s’il reste encore à faire dans certains secteurs. Pour illustrer ces passages, il est visiblement certain qu’aujourd’hui les plans de développement communaux qui sont au nombre de 12, au titre de l’année 2019/2020, sont quasi totalement achevés puisque 10 d’entre eux sont réceptionnés. La réhabilitation des réseaux AEP sur plusieurs localités de la daïra ont fait bénéficié une centaine de foyers. La réception d’un réservoir de 500 m3 à Touahria vient renforcer l’alimentation en eau potable de la région. Le secteur des travaux publics a eu sa part dans les PCD puisque plusieurs chemins communaux ont été réhabilités permettant un désengorgement du trafic automobile sur le territoire de la daïra. Le chemin communal sur les zones d’ombres à hauteur des douars Slamnia et Chenana qui ont bénéficié de 1,3 km de voie en enrobé à chaud très récemment. Pour l’éclairage public, le passage au LED est réussi sur l’ensemble des localités de la daïra par la stratégie de transition énergétique adoptée à Mesra. Dans le domaine de l’environnement, la daïra, en collaboration avec l’EPIC »Mosta Propre » et les APC, a mis sur pied un programme d’entretien d’espaces verts et une réorganisation du ramassage des déchets ménagers ainsi qu’un programme de ravalement des espaces publics. Sur l’ensemble du réseau routier, les opérations de désherbage en continu préservent la propreté sur les routes. Ces opérations ont donné des résultats probants améliorant l’environnement de la daïra. La promotion, des sports collectifs surtout, s’est couronnée par la réalisation de deux stades de proximité et d’une piscine municipale en voie d’achèvement. Cet objectif est indéniable pour la relance de la pratique des sports. Avec la qualité dans le management, Mesra est une région prometteuse.