L’ancienne gloire du football s’est éteint à l’âge de 84 ans: Saïda pleure son enfant Saïd Amara

La nouvelle est tombée comme un couperet, hier matin. Saïd Amara est décédé àl’âge de 84 ans. Avec cette disparition, c’est tout un pan de l’histoire du mouvement sportif algérien qui disparaît. L’homme connu par son expression historique: «pour être Algérien, il faut être d’abord algérois», jouissait d’une grande estime auprès de la population de Saida. Il se rappelait des gens, des repères et même les événements historiques qu’a connu sa vie et le pays. Son décès qui a fait le tour de la ville, hier matin, a jeté l’émoi et la consternation au sein de la population de Saïda et même dans les autres villes du pays qui appréciaient ses qualités humaines, sa compétence et son dynamisme. Ancienne gloire de l’équipe nationale du FLN, il a été aussi joueur dans des équipes françaises: Béziers et Bordeau. Il fut entraîneur des équipes algériennes: Le MC Saïda avec lequel il a décroché la Coupe d’Algérie en 1965, le MC Oran, l’Espérance de Mostaganem, le GC Mascara, la JSM Tiaret et le Club Libyen de Benghazi. Ex-DJS de la wilaya de Saida et Tiaret, il a été également président de la FAF avant de terminer sa carrière riche et glorieuse comme président de la Ligue Régionale de Football. Et voilà qu’aujourd’hui, les mots s’avèrent inutiles parce que éternellement plus faibles que la mort. Mais ce qu’on peut retenir de Saïd Amara (Allah Yarhmou), ce sont ses qualités humaines. Hier matin, une foule immense s’est rassemblée devant le domicile mortuaire pour lui rendre un dernier hommage. Adieu Said, Adieu le Père, Adieu l’Ami, ne t’en fais pas, tout le monde fera le même Voyage Éternel. Puisse le Créateur vous accueillir en son infinie Miséricorde.