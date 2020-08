Pôle & Mic : La faille!

Et voilà, la FAF a « osé » prendre une décision sur le championnat ou plutôt les championnats. La fédération de football n’a pas innové bien que d’autres Nations nous aient précédé dans ce genre de décision. La France a stoppé les championnats en maintenant le système d’accession et de relégation. Chez nous, il était impossible de prendre une telle décision. Il y a eu des pays qui ont décrété une saison blanche. Une telle décision est impossible à prendre chez nous. Nos voisins ont décidé de reprendre. Chez nous, depuis le début de la suspension des compétitions, la Fédération et la Ligue étaient « out » comme étant surprises de cette décision et ne voulant même pas se projeter dans l’avenir. Au fil du temps, les deux instances du football « attendaient » une instruction d’en haut. Mais le temps est venu pour prendre une décision, les deux institutions se sont retrouvées « obligées » à statuer. Elles tergiversent. Enfin, une décision qui satisfait tous les pensionnaires de l’élite. Attribuer le sacre au CRB est aussi une bonne décision. Les grands perdants ne sont que les jeunes catégories. Et maintenant, il faut reprendre les entraînements et décider du démarrage de la prochaine saison. Et c’est là que c’est difficile. Avec 20 clubs, il faut démarrer tôt. Or, aucun club n’a « osé » penser à reprendre le chemin des terrains. Déjà nos joueurs sont en méformes, car ils ne se sont pas entrainés durant le confinement. Des joueurs ont clairement lancé un appel aux instances sportives pour les aider du fait qu’ils n’ont pas les moyens pour s’entraîner chez eux ou ailleurs. Les clubs ont aussi abandonné leurs joueurs durant le confinement. Les présidents de clubs savaient pertinemment que le championnat n’allait pas reprendre et donc ils évitent de rencontrer leurs joueurs de peur de leur évoquer la question des salaires. La Ligue tente de désamorcer cette bombe. Les clubs vont commencer à « pleurer » pour demander de l’argent et des aides de l’Etat. Cette affaire de championnat de football montre que nos instances n’ont pas de stratégie futuriste et n’osent pas se projeter dans l’avenir. Le football a aussi dévoilé les failles de notre Sport.