Point de Vue : Rigueur, discipline et sensibilisation!

L’autre fois, un communiqué des services du Premier ministre avait indiqué, dans le cadre du réaménagement du confinement à domicile, la fermeture des marchés hebdomadaires en Algérie et l’interdiction des fêtes. C’est une bonne décision même si elle est un « peu » tardive. Ainsi, il a été décidé de la suspension « des marchés et souks hebdomadaires. Les marchés à bestiaux. Les centres commerciaux et les lieux de concentration de commerces ». Cette suspension ne concerne donc que les zones où « le virus circule activement ». Elle sera d’une « durée de 15 jours », précise la même source. Il est temps d’agir, car la situation a pris de l’ampleur. Les marchés comme Medina Jdida devraient aussi être fermés ou mis sous contrôle. La campagne de sensibilisation devra être reprise et sous une autre forme du moment que la première n’a pas été si efficace. Moderniser la campagne de sensibilisation en impliquant les médias notamment la télévision et les radios. Ces dernières devraient se déplacer chez les familles des victimes du coronavirus et chez les contaminés, car il y a des Algériens qui ne croient pas que ce virus soit « mortel ». Les médecins devraient être aux premières lignes du front et aller à la rencontre des citoyens pour les prévenir. Il faut penser à l’avenir et faire en sorte que la vigilance soit « continue » et penser, pourquoi pas, à vivre avec le virus. Les politiques ne devraient pas trop parler de la pandémie surtout pour « rassurer » le citoyen comme si l’on avait trouvé le médicament ou le vaccin. Les politiques doivent faire comprendre au citoyen qu’ils sont au service et accompagnent les médecins qui sont les seuls habilités à se prononcer sur cette pandémie. La télévision algérienne aurait dû donner la parole à des experts étrangers comme Raoult et tant d’autres pour élever la conscience des Algériens. La rigueur, la discipline et la sensibilisation sont des armes fatales contre cette pandémie.