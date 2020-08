Aid El Adha : Le dispositif sécuritaire réussi malgré le risque du covid-19

Les Oranais ont célébré la fête de l’Aid El Adha dans une atmosphère très particulière. Tiraillés entre les effets du coronavirus qui fait des ravages et qui continue d’inscrire des cas de contamination et surtout de décès, autre facteur qui a fait redouter une recrudescence des contaminations, le confinement total n’a pas été décrété, contrairement à l’Aid El Fitr. pour certains professeurs et médecins, le risque d’une deuxième vague n’est pas a écarter.

Cette fête risque d’être la cause d’une reprise des cas de covid-19 comme on l’a constaté après l’Aid El Fitr car certains n’ont pas respecté les mesures barrières, la distanciation et surtout l’interdiction des rassemblements autour du sacrifice. L’Aid El Adha a été maintenu par la commission des fatwas du ministère des affaires religieuses contre l’avis des spécialistes de la santé. Par ailleurs, la sûreté de la wilaya d’Oran et le commandement de la gendarmerie nationale ont pris toutes les mesures nécessaires pour assurer une bonne couverture sécuritaire à travers la mobilisation d’un grand nombre de forces de police et de gendarmes opérationnelles de manière à garantir la sécurité et préserver les biens des citoyens. Ce plan de sécurité répond aussi à la propagation des mesures édictées par les dispositions du décret exécutif N° 20-185 portant consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus, l’application des mesures de confinement partiel à domicile, l’interdiction du trafic routier inter-wilaya à l’exception du transport des personnels et marchandises. Ce renforcement aussi massif renseigne sur la démarche suivie par l’Etat à travers ses forces de sécurité qui consiste à prévenir le risque et gérer l’aspect sécuritaire.