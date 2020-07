Point de Vue : Le vaccin, cet espoir du Monde!

Le Monde retient son souffle au sujet de la découverte d’un vaccin contre le coronavirus. Le Monde nourrit un grand espoir sur ce vaccin. Dans les laboratoires de l’entreprise de biologie Moderna, dans le Massachussetts, les scientifiques ont une mission aux enjeux gigantesques : trouver un vaccin contre le coronavirus. L’essai clinique américain, dont la troisième et dernière phase s’est ouverte le 27 juillet, est le plus vaste au monde: plus de 30.000 volontaires, venus des foyers de contagion aux quatre coins des Etats-Unis, y participent. Le vaccin développé à Oxford est actuellement en dernière phase de test à l’université de Sao Paolo au Brésil. Au Brésil, les cobayes sont les médecins. Le vaccin développé par la biotech américaine Moderna en partenariat avec les Instituts nationaux de santé (NIH) a déclenché une réponse immunitaire « robuste » et empêché la réplication du virus dans les poumons et les nez des singes, selon des résultats publiés mardi. Au Brésil, les volontaires sont recrutés principalement parmi les professionnels de santé qui, par leur profession, sont les plus exposés au virus dans ce pays, deuxième le plus touché au monde par la pandémie après les Etats-Unis. C’est l’un des deux vaccins occidentaux, avec celui de l’université d’Oxford/AstraZeneca, à avoir commencé des essais à grande échelle, sur des milliers de participants humains, dits de phase 3. Le gouvernement de Donald Trump a investi près d’un milliard de dollars pour soutenir son développement. Trump veut ce vaccin pour «subjuguer» le Monde. Des scientifiques mettent en garde contre toute précipitation du fait que des politiques voudraient accélérer le processus sans prendre en considération les effets secondaires. La Chine, l’Allemagne, la Russie et même Israël travaillent d’arrache-pied pour trouver un vaccin contre ce maudit virus qui a changé le Monde. Si dans les années 70 et 80, c’était la course contre les étoiles, aujourd’hui c’est la course contre la montre pour la découverte des vaccins. Ce virus sera vaincu, dès 2021, selon les experts et les spécialistes. Le Monde changera de «visage» après cette pandémie. La crise économique a touché la majorité des pays du Monde et il sera difficile pour de nombreux pays de se relever sans une entraide. Malheureusement, les pays riches ignorent les retombées de cette pandémie sur les pays pauvres. A ce jour, nous ne savons pas si ce «futur» vaccin sera aussi disponible dans les pays pauvres.