Saida : La forêt de Sidi-M’hamed Zegai s’enflamme

Telle est la question qui taraude les esprits déjà chauffés et fragilisés par le Covid 19. En effet, depuis le début de l’été deux foyers de forêts ont été enregistrés dans la wilaya …le premier dans la commune de Daoud où plus de 13 hectares sont partis en fumée et le second, au début de cette semaine qui s’achève, où parait-il plus de 20 hectares de forêts d’arbustes et autres espèces de la flore ont été ravagés par les flammes. L’intervention rapide de l’unité principale de la protection civile aidée par les forestiers et les militaires a permis d’éviter le pire. Il faut dire aussi que les fortes chaleurs ont favorisé également le déclenchement de foyers de feux mais de moindre importance. En somme, l’incendie qui s’est produit dans la forêt de Sidi-Ahmed Zegai qui surplombe la ville de Saida a provoqué une grosse frayeur chez les riverains obligeant même les citoyens à se solidariser avec les Pompiers – Forestiers et Eléments de l’armée nationale pour venir à bout de ces flammes et ce au bout de 4 jours.