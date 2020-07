Visite du ministre des Travaux publics à Mostaganem : Le wali revendique un planning clair et précis pour le Tramway

S’agissant du tramway,. Monsieur Farouk Chiaali, ministre des Travaux publics, a été l’hôte de la wilaya de Mostaganem pour une visite de travail et d’inspection ce lundi 27 juillet. En compagnie de Mr Abdessamie Saidoune, wali de la wilaya, du président de l’APW et des autorités civiles et militaires, le ministre s’est rendu sur le projet de la pénétrante qui mène vers l’autoroute Est-Ouest sur un trajet de 33 km, côté Mostaganem. Sur place, il a procédé à l’inauguration du second tronçon d’une distance de 18km, apte à être réceptionné à 100%, la partie relevant de la compétence territoriale de la wilaya. Le ministre des Travaux publics a continué sa visite par l’inauguration de la promenade maritime, située sur la falaise de la Salamandre, dans la commune de Mostaganem. Un bel aménagement qui donnera, sans nul doute, à la Salamandre, un atout d’attractivité supplémentaire pour le tourisme dans la wilaya. La 3ème halte a amené la délégation sur le CDM du tramway, situé dans la zone côtière de la Salamandre où un exposé très exhaustif a été présenté par le Directeur Général de Cosider. Suite à la présentation du projet du tramway et les estimations de sa mise aux essais prévue pour le mois de novembre, le wali a réagi. Une réaction à travers laquelle le chef de l’exécutif semble sceptique sur les dates avancées devant le ministre. Insatisfait de la déclaration du PDG du Cosider (l’entreprise chargé de la réalisation du projet), il dira: «Je suis désolé monsieur le ministre mais sans un planning de travail clair et précis, le projet ne verra le jour que d’ici la fin de l’année 2021». Et d’ajouter: «Je remercie l’entreprise, car elle fournit des efforts colossaux, mais sans un plan de travail, le projet continuera à incommoder les habitants de la ville avec des dizaines de commerces qui ont cessé l’activité à cause du chantier. Ensuite, le wali pose la récurrente question du matériel et des équipements qui n’arrivent jamais et qui retardent davantage le projet. Le ministre a de son côté rassuré le premier responsable de la wilaya en déclarant que le projet sera livré dans les délais fixés. La première et deuxième tranches seront livrées le mois de novembre prochain, tandis que le projet total sera livré le mois de mars de l’année 2021.En effet, le ministre a insisté sur l’impératif de « respecter les délais fixés au projet du tramway de Mostaganem et de parachever les travaux d’aménagement de l’environnement dans les plus brefs délais pour réduire les désagréments occasionnés aux habitants de la région ». Clôturant sa visite, M. Chiaali, a inauguré le projet d’aménagement du chemin communal reliant les douars de ‘’Slamnia’’ et ‘’Souabria’’, relevant de la commune de Ain Sidi Cherif, daïra de Mesra, sur une distance de 1,6km. Ce projet s’inscrit dans le cadre des interventions des autorités locales dans les zones d’ombres de la wilaya.