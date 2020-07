Guertoufa (Tiaret): Des dizaines d’hectares de forêt détruits par un incendie

De sources bien informées, l’on a appris qu’une bonne partie des maquis des monts, dans la forêt de Guertoufa, à quelques encablures à la sortie nord de Tiaret, a été en proie à un gigantesque incendie qui a ravagé des dizaines d’hectares d’arbres. Cette forêt constitue pour Tiaret une véritable ceinture verte qui fait figure de poumon écologique, la forêt a été jusque-là épargnée par ces incendies ravageurs qui se déclarent ici et là à chaque été, notamment à l’approche de chaque Aïd El-Adha. Les services de la Protection civile ont dû mobiliser de gros moyens à travers ses sept unités (Tiaret, Sougueur, Dahmouni, Rahouia, Oued Lilli, Mechrâa-Sfa, et Medroussa). Tous les moyens anti-incendie de la Conservation forestière et l’unité mobile en place depuis le début de l’été, le tout sous la supervision directe du directeur de la Protection civile, ont été mis en place. Il a fallu 20 longues heures et des dizaines de camions et de personnes volontaires issues des douars limitrophes et de Guertoufa pour circonscrire le feu hier vers midi.