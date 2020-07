Avec 38 cas confirmés du Covid-19 à Ain-Temouchent : La situation est préoccupante

Nonobstant les conseils et les recommandations par les autorités sanitaires, aussi bien au plan central que local, et ceux du comité de wilaya en charge du suivi de l’évolution de la pandémie du Cod-19 sans épargner les moult campagnes de sensibilisation organisées journellement par les différents services corps constitués de sécurité (Gendarmerie Nationale – Sûreté Nationale –Douanes et Protection civile), en collaboration avec la société civile et sanitaire, au profit de l’ensemble des citoyens à travers les zones urbaines et rurales du territoire de la wilaya d’Ain-Temouchent, il a été enregistré quarante-huit (48) cas confirmés du Covid-19, dont trente-six (36) cas durant la journée du 22 juillet 2020 , et deux (02) cas du genre lors du 23 juillet 2020. Ce qui totalise, au 23 juillet courant, un nombre de deux –cents quarante-cinq (245) cas confirmés de cette maladie transmissible et dangereuse, dont cinq (05) cas de décès. Le chef-lieu de wilaya d’Ain-Temouchent s’est taillé, malheureusement, la part du lion avec l’enregistrement de 140 cas, selon les informations recueillies. De leur part, le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière a notifié, le jeudi 23 juillet 2020, à l’échelle nationale, 612 cas nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19) pour atteindre un total de 25.484 cas, et 13 décès pour atteindre un total de 1124 décès, 66 patients en soins intensifs, et 17.489 patients guéris ont quitté les établissements hospitaliers. Le communiqué de ce Ministère conseille l’ensemble des citoyens à rester vigilant et respecter strictement les règles d’hygiène élémentaire, de distanciation physique, de confinement, et surtout de port obligatoire d’un masque de protection et en toutes circonstances pour leur protection, et celle de la société en Algérie contre la propagation de l’épidémie du Covid-19.