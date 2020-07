Béjaïa Le Covid-19 se propage !

La wilaya de Béjaïa fait face à une flambée de cas du Covid-19 depuis plusieurs semaines, ce qui a engendré une saturation au niveau des services de prise en charge des patients atteints de ce virus dans les structures sanitaires de la wilaya. A la journée d’hier, la wilaya de Béjaïa a enregistré 595 cas confirmés par la PCR et 28 décès des causes de coronavirus. Cette hausse de nombre de cas est due au non-respect des mesures de prévention et d’hygiène dans les lieux publics et l’organisation de fêtes ces derniers jours et d’autres regroupements. Ce relâchement constaté a poussé les autorités de la wilaya à lancer une opération de contrôle, menée par les agents de la direction des transports, du Commerce, les services de la Sûreté de wilaya, la gendarmerie nationale ainsi que le directeur de la réglementation de la wilaya et l’inspecteur général.

« L’objectif de cette sortie est de vérifier l’application des mesures préventives prises pour lutter contre la propagation du Coronavirus », a-t-on appris de la Cellule de communication de la wilaya qui révèle que « plusieurs commerces ont fait l’objet d’une décision de fermeture administrative pour non-respect des mesures et conditions sanitaires, recommandées dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus ». Concernant toujours la lutte contre cette pandémie, la wilaya de Béjaïa vient d’acquérir deux automates d’extraction du virus ainsi que trois appareils de sérologie. « Des appareils de pointe qui vont permettre de réaliser des analyses avec plus de précision et de fiabilité », avons-nous appris des spécialistes de la santé. « Les automates d’extraction du virus sont destinés au laboratoire d’analyse du dépistage du Covid-19 de la faculté de médecine et au laboratoire qui sera ouvert prochainement au niveau du CHU de Béjaïa », nous informe un communiqué de la wilaya. « La mise en service de cet équipement va améliorer considérablement les capacités des laboratoires dans le diagnostic et la prise en charge rapide des patients », indique encore notre source. Quant aux trois appareils de sérologie, ils sont destinés pour le centre hospitalo-universitaire (CHU) de Bejaia et les hôpitaux de Kherrata et d’Amizour. Dans le cadre de la coordination des efforts pour la lutte contre ce virus qui se propage, une rencontre de travail a été organisée par la wilaya avec les directeurs des différents établissements de santé, implantés à travers la wilaya, et les biologistes du laboratoire d’analyses de dépistage du Covid-19 de la faculté de médecine. Cette rencontre a permis d’évaluer la situation sanitaire au niveau de la wilaya et d’écouter également les doléances des directeurs des structures sanitaires auxquels est demandé d’établir les listes des consommables médicaux dont ils ont besoin pour renforcer leurs stocks et faire face aux ruptures. « Le wali a instruit le directeur de la santé afin d’achever l’opération d’équipement entamée au niveau des nouveaux hôpitaux de Souk El Tenine et Oued Ghir pour procéder dans un future proche à leur ouverture », a-t-on également appris lors de cette rencontre. Outre la fermeture des marchés à bestiaux à travers le territoire de la wilaya de Béjaïa, un autre arrêté vient d’être signé par le premier responsable de la wilaya interdisant l’accès au lac noir au public. Le lac Noir (Agelmim Aberkan), situé dans la forêt de l’Akfadou dans la daïra d’Adekar, constitue une destination touristique pour les familles et touristes en cette période qui pourra être éventuellement un lieu de propagation du virus, compte tenu du nombre important de visiteurs qui affluent quotidiennement vers ce site.