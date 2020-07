Pôle & Mic : «Le ridicule tue!»

Les télévisions algériennes n’arrivent pas à «capter» l’attention des Algériens, qui préfèrent aller s’informer ailleurs. Nous sommes devenus des champions du «zapping», pour la simple raison que les programmes de nos télévisions ne sont ni attractifs, ni éducatifs. Une télévision algérienne a osé diffusé une émission où une femme a prétendu trouver un médicament au virus COVID 19. Alors que les grands laboratoires du Monde travaillent jour et nuit pour trouver un vaccin, une femme que cette télévision n’a même pas présentée et qui, portant un long «âajar» ou «voile», a prétendu que la «chema du nez» pourrait être un test si un patient serait ou pas contaminé et que ce serait un «médicament». Elle a dit des «bêtises», bêtises car le corona sévit dans les lieux où elle a prétendu que les victimes du virus auraient pris cette «chema». Oui, c’est du «charlatanisme». Elle est certes à plaindre. Mais ce qui est condamnable, c’est la télévision qui a laissé cette femme faire la promotion de la «chema» ou «tabac à sniffer». Sans la confronter à des scientifiques. Mais comment en 2020, une telle émission pourrait être diffusée sans que la télévision ne soit rappelée à l’ordre. C’est dire, que les responsables de cette télévision, ne craignent nullement un avertissement ou une amende ou une poursuite judiciaire. Il y a de quoi devenir « fou ». Ces télévisions sont déjà discréditées depuis qu’elles ont été instruites de ne plus diffuser les images du Hirak tout en continuant à parler des libérations des activistes et militants du Hirak. Ces télévisions n’ont, depuis l’été, invité aucune figure du Hirak ou de l’opposition à un débat politique alors que les proches d’un clan du pouvoir sont souvent invités pour discréditer l’opposition et le Hirak. Pire, des télévisions ont même «menti» politiquement sur des faits avérés. Et si un citoyen pense que ce tabac à sniffer serait une solution, il refusera d’être ausculté et hospitalisé et finira par contaminer d’autres citoyens dont certains vont mourir. Voilà pourquoi «le ridicule tue!»