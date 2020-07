Appel pour une «une augmentation des salaires» : Protestation «noire» des travailleurs du Service d’hygiène à Oran

Plusieurs travailleurs du service d’hygiène et de la proprété de la commune d’Oran ont observé, hier matin, dès 10 h, un rassemblement devant le cabinet du maire en guise de protestation contre leurs conditions de travail actuelles. Les communaux protestataires du service d’hygiène auxquels se sont joints leurs homologues de la DHA, ont tenu un “sit-in” durant lequel ils ont réclamé l’augmentation de leurs salaires restés tels quels depuis assez de temps malgré disent-ils “les dangers qu’ils encourent et les efforts qu’ils déploient durant cette conjoncture sanitaire épidémique”. Debout en bavettes et arborant deux affiches où sont écrits “Tavailleurs victimes de hogra” et “Travailleurs de l’hygiène réclament une augmentation des salaires”, les communaux du service d’hygiène ont fait savoir à la presse locale que cela fait des années qu’ils demandent une prise en considération de leurs problèmes dans le cadre de la plateforme de revendications deéposée par le Conseil syndical des travailleurs de la commune d’Oran sans pour autant qu’un signe favorable ne soit dégagé en leur faveur dans cette période cruciale de lutte et de prévention contre la propagation de la maladie du Coronavirus et où la wilaya d’Oran est classée par le tableau du Comité scientifique chargé de la surveillance de l’évolution de la pandémie parmi les premières wilayas en terme de cas de contaminés par la maladie virale». Les communaux d’Oran du service d’hygiène qui se sont rassemblés en présence d’un ou deux représentants du Conseil syndical et dont le nombre avoisinait la centaine ont, par ailleurs, exigé lors de leur rassemblement la recontre des responsables de tutelle afin de leur soumettre un rapport sur leur situation sociale et professionnelle.