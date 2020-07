Assises nationales sur la réforme fiscale : L’économie parallèle dans l’oeil du cyclone

Respect des règles de la “Concurrence” , obligation de sou

mission équitable au paiement des impositions, transparence et numérisation sont les prochains défis du programme gouvernemental visant la réforme fiscale. Cap sur l’un des chantiers auxquels le président de la République Abdelmajid Tebboune accorde une attention particulière. Il s’agit indéniablement de la réforme fiscale. Un projet qui dérange les adeptes de l’économie parallèle et leurs tentacules qui phagocytent des masses importantes d’argent des contribuables, sans verser le moindre sou au Trésor public. Le ministère des finances se penche dès lundi 20 juillet sur ce problème, objet de propositions synthétisées. Il organise des Assises nationales sur la réforme fiscale. Longtemps souhaitée, cette réforme fiscale concerne l’implication ou l’imposition de tous les acteurs de la sphère économique à la fiscalité qui inclut même la population activant en dehors du circuit légal à la condition sine qua non que l’imposition aux impôts doit être “équitable” pour le ministère des Finances. Comment absorber l’argent de l’économie informelle? Pourquoi des dizaines de milliers d’Algériens ne déposent-ils pas leur fonds dans les banques ou ne déclarent-ils pas leurs activités aux services fiscaux? Une commission a été mise en place par le gouvernement pour évaluer les incidences de la pandémie du Coronavirus sur l’économie nationale. L’un des objectifs du travail de cette commission consiste à chercher ou réfléchir sur les nouveaux moyens légaux et législatifs, permettant à l’économie de recouvrer ses droits et impositions. Plus aucun doute, les tenants de l’économie informelle sont dans le viseur du gouvernement et du ministère des Finances. Il est inconcevable qu’une partie de Algériens, notamment des opérateurs économiques, ne daignent pas s’acquitter de leurs obligations vis-à-vis des services fiscaux alors qu’une autre partie supporte mal le poids de la charge fiscale. La réforme fiscale nationale doit intégrer le principe d’équité mais aussi la numérisation et l’efficacité de l’administration concernée afin que l’impôt puisse être en adéquation avec les défis de la nouvelle vision économique du pays, a en effet indiqué, lundi à Alger, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Intervenant à l’occasion des Assises nationales sur la réforme fiscale, le Premier ministre a estimé nécessaire pour l’administration fiscale de prendre en considération le principe d’équité, en faisant en sorte que la charge fiscale soit également répartie sur les contribuables comme c’est le cas notamment au niveau de l’impôt sur le revenu. Ceci, a insisté M. Djerad, doit passer par la lutte contre l’économie parallèle qui constitue « un préjudice pour la conformité fiscale ». Il a noté l’absence de contribution aux recettes fiscales des opérateurs activant dans le circuit parallèle, ce qui oblige les opérateurs activant dans la légalité à supporter l’ensemble de la charge fiscale, a fait observer M. Djerad. Selon le Premier ministre, « Ceci contribue également à réduire l’efficacité des politiques publiques dans le cadre du soutien de l’investissement car cela constitue un obstacle à la bonne marche de l’économie nationale », a-t-il souligné. De plus, le Premier ministre a relevé l’intérêt pour l’administration fiscale de s’appuyer sur une vision basée sur la numérisation des opérations fiscales. Par ailleurs, M. Djerad a estimé que les défis économiques futurs devant être relevés dans le cadre du nouveau programme économique, « nécessitent d’intégrer dans cette réforme, un système fiscal en accord avec la nouvelle vision économique du pays ». Celle-ci, a-t-il expliqué, est basée sur « la promotion des start-up, de la numérisation et pouvant permettre à notre pays de sortir de sa dépendance aux produits d’extraction et l’intégrer dans la chaîne de valeurs internationales ». Pour le Premier ministre, l’économie parallèle constituait un préjudice pour la conformité fiscale qui hypothèque les efforts de l’Etat visant à relancer et à promouvoir l’investissement, en ce qu’elle bafoue les règles de la concurrence loyale et prive l’Etat des ressources financières escomptées. En effet, a-t-il dit, « l’absence de contribution aux recettes fiscales des opérateurs activant dans le circuit parallèle oblige les opérateurs activant dans la légalité et honorant leurs obligations fiscales à supporter l’ensemble de la charge fiscale ». Selon le Premier ministre, le phénomène de l’économie parallèle « contribue également à réduire l’efficacité des politiques publiques de relance et de promotion de l’investissement car, a-t-il souligné, elle constitue un obstacle à la bonne marche de l’économie nationale, qui bafoue les règles de la concurrence loyale et prive l’Etat des ressources financières escomptées ». Dans ce cadre, le Premier ministre a invité les participants à ces assises à formuler des propositions et des exposés à même d’assurer la conformité fiscale des contribuables en garantissant un équilibre entre les capacités des opérateurs économiques et les besoins de financement de l’Etat, tout en veillant à asseoir une répartition équilibrée de la charge fiscale. Cette réforme fiscale doit être accompagnée d’une réhabilitation du service public à travers la prise en considération des préoccupations des citoyens, l’éradication de la bureaucratie et la lutte contre toute forme de pratique pouvant négativement impacter l’économie nationale et entraver le processus de sa reconstruction.