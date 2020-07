Point de Vue : L’informel qui tue et… l’informel qui fait survivre

L’existence de l’économie informelle n’est, au fait, qu’une expression «pratique» voulant insinuer que l’Etat serait, dans la situation plus faible qu’elle soit.. Donc, un Etat faible fait produire une économie informelle. C’est quoi une économie informelle? C’est une économie qui se pratique, hors des circuits officiels, mis en place par l’Etat. Elle échappe aux services de contrôle, d’enregistrement, et notamment au fisc. Ce sont des gens qui se font énormément de fric, sans verser un sou dans les caisses de l’Etat. En conclusion, ni impôts, ni droits d’enregistrement. Finalement et à un certain moment, l’Etat se plaint de ne pourvoir plus payer ses salariés et ses fonctionnaires. La politique de l’ancien régime déchu, de ferme l’œil et laisser faire. Pis encore, les plus grands commerçants s’adonnant à la pratique de l’informel, étaient –parait-il, de mèche ou bien protégés par des «grosses légumes» du pouvoir d’autrefois: officiers supérieurs, fonctionnaires ou ministres. Ces pratiques s’étendaient même au trafic de drogue (l’affaire des sept quintaux n’est qu’un spécimen), avec des pays étrangers, le Maroc, entre autres. En conclusion, ce sont des milliards raflés par des groupuscules, au cours des vingt dernières années, aux dépens du Trésor public. C’était du vol, de la rapine qui se faisait passer pour de l’exercice «normal» du commerce. Savez-vous pourquoi, certains «malhonnêtes» se pliaient en quatre pour voir un 5ème mandat se réaliser contre la volonté du peuple? Ils ont, tout fait, pour s’acheter une paix sociale – en carton – et finalement, par une explosion de cette fausse «paix» que le peuple s’est insurgé contre eux, pour les chasser, les juger et enfin les condamner. La condamnation de l’histoire sera plus pesante que celle des tribunaux. Si tu n’es pas capable de servir honnêtement ton pays, tu feras mieux de te retirer de la scène, comme l’ont déjà fait des Algériens intègres. Ils ont certes perdu des postes et des avantages voire des privilèges, mais, finalement, ils ont conservé intacts leur réputation et leur honneur. Nous souhaitons avec le très dynamique et énergique ministre du Commerce que le dossier «puant» de l’informel soit ouvert et traité avec la façon qui mettrait des garde-fous face à ces groupuscules et ces réseaux nationaux avec les ramifications internationales qui les soutiennent. Je n’ajoute rien, en disant que l’informel et à tous les niveaux, avait saigné l’économie nationale et du coup, avait fait perdre des sommes énormes au Trésor public. L’informel qui tue, c’est le gros informel qui s’agrandit aux dépens de l’officiel et le petit informel qui fait survivre. C’est celui de ces petits commerçants qui le pratiquent pour survivre.