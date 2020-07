Pôle & Mic : Oran sous le choc !

Un jeune de 17 ans a été tué par des jeunes sur une moto au niveau de Canastel, une cité très fréquentée par les Oranais et les sportifs. Canastel est connue par sa forêt et comme une cité calme. Ces derniers jours, sur les réseaux sociaux, des citoyens ont indiqué qu’il y aurait des agressions où les agresseurs profitent du confinement pour «agresser» les citoyens venant faire du footing. Sur les réseaux sociaux, les Oranais sont en colère à cause de ce meurtre du jeune qui a été poignardé. Un coup de couteau planté dans le cœur à cause d’un appareil de téléphone. La question qui mérite d’être posée, pourquoi cette violence? comment des jeunes se promènent-ils avec un couteau ou une épée sans craindre d’être arrêtés? Tant de questions qui reviennent à chaque «tuerie». Aujourd’hui, il faut agir pour faire face à cette violence juvénile et cette violence urbaine. A Oran comme ailleurs, des jeunes sans casques se baladent dans les rues d’Oran sans qu’ils soient inquiétés. Déjà, c’est une entorse à la loi. Ce qui laisse indiquer qu’il faudra recourir à une campagne de sensibilisation contre les accidents de moto. La guerre contre les jeunes se baladant avec un couteau devra être lancée et menée sans merci. Une lutte contre les armes doublée d’une bonne campagne de sensibilisation. Cela fait quelques années qu’en Grande Bretagne, une campagne menée depuis des années s’est soldée par une opération de récupération des millier d’armes blanches rendues par les jeunes à la police. Ne sommes-nous pas capables de s’inspirer de cette opération et l’adapter à notre société? La mort a été banalisée surtout avec cette crise sanitaire. Chez nous, nous avons appris à «flirter» avec la Mort. La Mort est sur nos lèvres surtout en ce temps de pandémie. Avec le terrorisme et les crises, l’inculture s’y installée en chassant le «bien-être» et le «bon vivre». Le «trop» religieux ou la forte islamisation de la société nous a plus rapprochés de la Mort qu’à la Vie. La violence verbale est bien là et ouvre la porte à toute les exactions. Il faut sévir et repenser la société. Agir pour qu’aucun autre jeune ne soit tué comme ce jeune Oranais qu’Oran pleure à chaudes larmes.