Des Assises nationales consacrées à la réforme fiscale ce lundi : «Une première en Algérie»

La Banque d’Algérie annonçait en Avril des mesures exceptionnelles et conjoncturelles de soutien aux entreprises impactées par les effets de la crise sanitaire. Les rares données à peu près crédibles disponibles à la Banque d’Algérie qui servent d’estimations sérieuses sur les équilibres macroéconomiques du pays pouvant être transmises au Fonds monétaire international. Il est somme toute, naturel que ces mesures portaient dans l’ensemble sur le report du paiement des tranches de crédit arrivant à échéance ou le rééchelonnement des créances outre la mise en place de calendriers. Cependant, au vu de l’impact réel de la pandémie sur la production des entreprises algériennes et après évaluation du préjudice subi par celles-ci par des comités d’experts économiques, il a été décidé de recourir à l’octroi d’aides financières pour sauver les entreprises de l’arrêt d’activité potentiellement imminent et par conséquent sauvegarder les emplois. Mais ce n’est qu’un début puisqu’il est également annoncé la tenue d’assises nationales sur la réforme fiscale et le lancement d’un recensement “juste” et équitable de la population fiscale afin de lever le “monopole” et les pressions de certains opérateurs sur la population et l’investissement productif. Le ministère des finances revient à la charge et met en place un dispositif d’aide financière pour les entreprises dont la production ou les activités ont été influencées par la pandémie du Coronavirus. Il était temps. La crise sanitaire s’annonce ce faisant un révélateur de la crise économique. Les entreprises s’en sortent mal et n’arrivent pas à connaître le “décollage” tant escompté par l’économie. Pour assister les entreprises, publiques et privées confondues victimes des contrecoups de la pandémie du coronavirus, le Gouvernement casse donc la tirelire. Il vient de débloquer en leur faveur une première aide financière de 65,5 milliards de dinars. Le ministre des Finances, Ayman Benabderrahmane, a annoncé à la radio chaîne 3, que d’autres dispositifs devraient suivre au profit de ces dernières, à la suite des travaux d’évaluation des comités d’experts installés, samedi, par le Premier-ministre. « Notre souci, déclare-t-il, est de préserver le capital de production de ces entreprises, et partant, l’emploi, des objectifs cardinaux ». « Les fonds sont là », a-t-il assuré, avançant des chiffres de 1000 milliards de dinars et de 10 milliards de dollars, des sommes, précise-t-il, réservées au soutien de l’investissement productif, particulièrement celui destiné à contribuer à la substitution de produits importés. Le ministre annonce, par ailleurs, l’organisation, lundi, d’Assises nationales consacrées à la réforme fiscale, « une première en Algérie », visant, déclare-t-il, à « briser les verrous » qui ont fait fuir les Algériens du paiement des impôts en raison, notamment, des « pressions » exercées sur une catégorie particulière d’opérateurs au bénéfice d’une « population » qui s’est toujours placée en dehors de la sphère d’imposition. Notant « anormal » que la fiscalité ordinaire soit majoritairement constituée par une retenue à la source, sous la forme d’un impôt sur le revenu, l’intervenant signale qu’il s’agit, désormais, d’élargir cette dernière en procédant, notamment, à un recensement « juste » de la population fiscale et à un renforcement des capacités de recouvrement. S’exprimant, d’autre part, sur le sujet de la réforme bancaire, M. Benabderrahmane juge que les banques n’ont pas joué le rôle attendu d’elles, en raison, explique-t-il, de « pratiques » qui les ont réduites à un état de « tiroir-caisse ». Afin de lutter contre la « stagnation des pratiques bancaires », il signale qu’à travers la réforme attendue, il a été décidé de créer, à leur niveau, de nouveaux systèmes de gouvernance permettant d’introduire l’innovation dans leur fonctionnement par le biais de la mise sur le marché de nouveaux produits. Exprimant l’intérêt de l’État pour la finance islamique, l’invité considère que celle-ci devrait permettre de mobiliser une bonne partie de l’argent détenu par le secteur informel.