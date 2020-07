Covid-19 : Un été en confinement?

Incontestablement, les Algériens devront passer l’été, de confinement en confinement, pour survivre au Covid-19. Pas de répit, le risque et la psychose meublent, hélas, notre quotidien, suite à la recrudescence des cas contaminés dus à l’irresponsabilité, l’inconscience et le manque de maturation devant cette pandémie qui hélas, ravage des pays en général et l’Algérie en particulier. Actuellement, 35 wilayas ont enregistré un taux inférieur à la moyenne nationale, tandis que 10 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas positif au Coronavirus durant les dernières 24 heures, alors que 15 autres ont enregistré entre 1 et 5 cas et 23 wilayas ont notifié plus de 6 cas chacune. L’Algérie a enregistré, selon les nouvelles estimations de vendredi dernier, 593 nouveaux cas de Coronavirus (Covid-19) et 5 décès durant les dernières 24 heures, portant ainsi le nombre des cas confirmés à 21.948 et celui des décès à 1.057, a fait savoir, avant-hier, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de l’épidémie. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 21.948, soit 1,4 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures et celui des décès à 1.052 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 15.430, a précisé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. Pour ce qui est de la capitale Alger, celle-ci a enregistré 2.074 cas positifs au Covid-19. Pour ce qui est des cas confirmés, selon des sources hospitalières, ils ont été enregistrés au quartier de Hussein Dey avec 110 cas, El Harrach avec 110 cas aussi, suivi d’Alger centre avec 99 cas, Bab El Oued avec 89 cas, Bologhine 77 cas, Birtouta 68 cas, 54 au quartier de Douira, 45 à Chéraga, 44 au quartier » chic »de Hydra où siègent les différentes ambassades, suivi de Cheraga avec 45 cas, Staouéli à l’ouest d’Alger avec 41 cas et enfin de Zeralda toujours dans l’ouest d’Alger avec 38 cas de contamination par le Covid-19. Si la capitale Alger a connu un moment de répit ce week-end dû au durcissement de ton, l’incivisme et l’inconscience ont quand même pris le dessus où hélas, il a été enregistré sur les autoroutes et au niveau des quartiers populaires tels Bab Ezzouar, El Harrach, Bab El Oued entre autres, des attroupements inédits. Pour l’heure, seuls 05 hôpitaux sont opérationnels au niveau d’Alger pour le traitement des malades du Covid-19 qui continuent de nous endeuiller en dépit de quelque lueur d’espoir puisque et selon les statistiques, il y a incontestablement péril en la demeure. La nomination par contre du Pr Mesbah par le président Tebboune, au poste de ministre délégué chargé de la réforme hospitalière peut être considéré comme une aubaine ou plutôt une bouée de sauvetage pour venir à la rescousse de nos hôpitaux qui baignent, du moins pour certains, dans le laxisme et le laisser-aller, en cette crise sanitaire où la pandémie a emporté tout sur son passage. La vigilance est de mise. Le corps médical exhorte à plus de respect des mesures strictes que sont le confinement à domicile, la distanciation sociale et le port du masque pour éviter le chaos sanitaire. Les plus récalcitrants continuent de faire fi de ces mesures, somme toute, utiles pour sauver des vies de la mort en cet été où il est conseillé de se pencher sérieusement sur notre situation sanitaire en ce contexte particulier marqué par le Covid-19. Par ailleurs, 62 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir Dr Fourar. Enfin, le même responsable a souligné que la situation épidémiologique actuelle qui prévaut en Algérie, exige de tout citoyen vigilance et observation des règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obligation du respect du confinement et du port de masques. Un SOS est lancé par contre par le comité scientifique que préside le Pr Djamel Fourar pour veiller à la santé des personnes âgées, notamment celles souffrant de maladies chroniques qui restent les plus vulnérables et les plus exposées au Covid-19.