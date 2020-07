COVID-19 : Vers un confinement total dans la wilaya de Tlemcen?

Quelques jours après le début de la seconde phase de déconfinement progressif, la situation épidémiologique relative au nouveau coronavirus suscite des inquiétudes à travers certaines wilayas, en raison du non-respect des règles de distanciation sociale. Ainsi, la récente progression des cas d’infections au Coronavirus dans la wilaya de Tlemcen, laisse croire que cette dernière pourrait aller vers un confinement total. Vu la recrudescence des contaminations au niveau de cette wilaya, celle-ci est en passe de devenir parmi le nouveau berceau de la contagion du Coronavirus en Algérie, de plus un confinement total pourrait lui être imposée. Si le recours au confinement total n’est pas à écarter dans cette wilaya, c’est en partie en raison de la récente hausse du nombre de contaminations. Rien que pour la journée du 18 juillet, TLEMCEN a enregistré 25 nouveaux cas diagnostiqués positifs au Coronavirus. Les deux prochaines semaines seront cruciales et «décisives». Si les pouvoirs publics œuvrent à freiner la dissémination de ce fléau viral dans les 15 prochains jours, soit jusqu’au 31 juillet. «Si durant cette phase de contamination on arrive à endiguer le virus et le nombre de cas, on est tiré d’affaire». Faute de quoi « Tlemcen peut aller vers un confinement total comme c’était le cas auparavant pour la wilaya de Blida». De plus, les autorités locales, dont les walis, ont été instruites de prendre toutes les mesures nécessaires dans le cas où la situation deviendrait incontrôlable, quitte à fermer des quartiers et même des régions, a-t-il rappelé. Toutefois, il a été fermé ; il ne s’agit pas d’une deuxième vague car l’Algérie n’a pas avoisiné les zéros cas. En effet, face à l’évolution de la pandémie ( COVID 19 ) à la wilaya de Tlemcen, le wali a décidé de la fermeture des lieux publics de détente où il a été observé des regroupements sans aucune mesure de distanciation sociale et physique mais aussi l’absence de port de masques de protection. Ainsi, le centre de loisirs de Lalla setti et la forêt avoisinante sont interdits à partir de ce samedi tout comme la forêt de détente d’Ahfir, située sur la route de Béni-Snouss. Par ailleurs, les rues commerçantes et de vente à l’étalage de Derb Sidi Hamed et Kissaria sont fermées à toute forme de commerce. Les regroupements tout comme toutes sortes de fêtes sont interdits.