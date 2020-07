Point de Vue : Réforme fiscale ou réforme financière

Si le régime fiscal national était dans une impérieuse nécessité, en vue d’une réforme qui doit le «curer» des quelques tares qui le caractérisent, le régime financier, en entier, serait dans un grand besoin d’être soumis à une réforme profonde; la procédure des assises où l’on peut faire participer et entendre les avis et les propositions de pas mal de spécialistes en la matière. L’on n’est plus dans l’ancien système où une poignée de conseillers et d’exécutants faisaient, expéditivement, l’affaire, loin des «profanes». Chaque secteur devrait, normalement, être soumis à un débat, afin de sortir avec des avis d’experts. Un Président de la République et un Premier ministre ne sont pas, à vrai dire, censés être des experts en toute chose. Leur rôle de catalyseurs est de créer les conditions favorables aux gens du métier et d’expérience, afin d’exercer les réformes voulues dans chaque secteur vital de l’Etat. Si, presque tous les secteurs, pendant l’ancien régime, ne marchaient pas du tout dans la bonne voie, il n’est pas donc, logique que la fiscalité nationale marcherait dans le bon sens. S’il y avait pourrissement total à cause de laisser–aller et l’absence de l’autorité de l’Etat, le secteur fiscal serait touché de plein fouet…l’on radotait même, à cette époque que quelques privilégiés, très introduits dans le régime politique d’alors, ne payaient leurs impôts. Il y a des commerçants qui travaillaient, et cela pendant des années, sans registre de commerce qui font pourtant des affaires juteuses; les anecdotes de ce genre remplissent le quotidien des gens. Vrai ou pas, cela reste à vérifier. Mais, tout de même, il n’y a pas de fumée sans feu. L’ancien régime déchu cherchait coûte que coûte, la paix sociale. Il cherchait à satisfaire tout le monde, y compris ceux qui ne s’acquittaient pas de leur devoir fiscal…Finalement, ce régime était une victime évincée suite à une grande effervescence sociale qui était civilisée et pacifique. Et qui a fini par avoir raison d’un régime qui faisait marcher le pays à coups de bluffs… Ce bluff était, justement, à l’origine de cette rupture de confiance qui s’est installée, infectant, fortement, le climat politique du pays. La mission de l’actuel gouvernement ne va, sûrement, pas être facile, à cause de l’espace de méfiance qui s’est instauré, entre l’Etat et tout ce qu’il représente sur le tas comme symboles…Il y a tout un travail de fourmi soutenu à réaliser et ça, c’est juste pour colmater cette brèche de méfiance qui envenime la relation «sacrée», entre ceux qui gouvernent et leurs administrés…