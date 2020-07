Pôle & Mic : Attention à la violence contre les femmes!

Avec le confinement, la violence contre les femmes a pris de l’ampleur. Chaque semaine, on annonce le meurtre d’une femme. C’est devenu inquiétant. Pire, avec le confinement et la pression qu’endure les familles surtout pauvres, la violence contre les mères ou les filles ou les sœurs est plus que jamais signalée. Selon un nouveau rapport publié par le magazine CEOWORLD, se basant sur une enquête menée auprès de 256 700 femmes dans le monde, l’Algérie figure parmi les pays les moins sécurisés pour la gent féminine. Les fléaux sexistes en tous genres, comme le harcèlement de rue, sexuel et moral, les violences «genrées», morales et physiques, les violences conjugales et familiales et même les féminicides, connaissent une recrudescence inquiétante au sein de la société algérienne. Selon le même classement, l’Algérie ne fait même pas partie des 100 pays les plus vivables pour la gent féminine. Rien qu’en début du confinement, soit en début d’Avril, le Réseau Wassila (regroupement d’associations féministes et de protection de l’enfance), a fait savoir que onze féminicides ont été enregistrés en Algérie depuis le début de l’année en cours. L’ONU a lancé, le 5 avril dernier, un appel mondial à protéger les femmes et jeunes filles «à la maison». Chez nous, la violence contre la femme prend de l’ampleur et fait peur. En novembre 2019, les services de la Sûreté nationale ont recensé 5.620 cas de violence contre les femmes à travers le territoire national durant les neuf premiers mois de l’année en cours outre 4.597 affaires de violences contre les enfants lors des sept premiers mois de la même année, a indiqué lundi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale. L’association «Femmes Algériennes Revendiquant leurs Droits» a, durant cette crise sanitaire, intensifié son action contre la violence contre la femme sur les réseaux sociaux, révélé que depuis janvier jusqu’au 5 juillet, 27 femmes assassinées en Algérie. Le coronavirus a entraîné une violence sexiste et de la discrimination à l’égard des femmes qui nécessite une action urgente, ont prévenu mardi dernier des expertes de l’ONU et d’organisations partenaires. Alors que de nombreux pays ont imposé des restrictions pour lutter contre la pandémie de Covid-19, le monde a connu «une augmentation spectaculaire des cas de violence domestique, y compris la violence de la part de conjoints, la violence sexuelle et le féminicide», ont déclaré sept expertes dans un communiqué. Une campagne contre cette violence en Algérie est plus que nécessaire.