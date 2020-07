03 victimes décédées par asphyxie dont un pompier et 02 agriculteurs tués accidentellement : Un vendredi tragique à Tiaret

Un vendredi noir et douloureux qu’a vécu Tiaret par la perte de cinq personnes tragiquement mortes. En effet, le lieu de » El-Mecharref », connu par la cascade de « Sidi Ouaddah », situé à 7 km de l’ouest du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a été le lieu d’un tragique événement, apprend-on auprès d’une source crédible et autorisée. L’incident a coûté la vie à 3 personnes, dont un élément de la protection civile. En effet, un homme âgé de 54 ans et son fils, âgé de 36 ans, étaient en train de nettoyer un puits d’une profondeur de près de 11 mètres quand ils meurent par manque d’oxygène à l’intérieur du puits. Sitôt alertés, les éléments de la protection civile se sont déplacés sur les lieux, où un élément nageur le caporal M. Zouatnia Khaled, âgé de 43 ans, est descendu dans le puits pour tenter de sauver de ce qu’il restait à sauver, qui lui aussi est décédé dans les mêmes circonstances. Les trois victimes ont été repêchées et transférées au service de la médecine légale de l’hôpital « Youssef Damerdji » et une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie. Par ailleurs, deux agriculteurs ont été tués, durant la même journée de vendredi, par leurs propres tracteurs, apprend-on de la direction de la protection civile. Selon la même source, le premier drame est survenu au niveau de la ferme agricole « Si Abdelkrim » dans la commune de Sidi Hosni quand un fellah a perdu le contrôle du tracteur avant de chuter dans une retenue d’eau conçue à l’irrigation de terres agricoles. La victime est âgée de 32 ans, elle a été repêchée sans vie et déposée à l’hôpital de Mahdia. Peu avant ce drame, un autre agriculteur, âgé de 66 ans, a également trouvé la mort suite au renversement de son tracteur au moment où il procédait à des travaux de labour au lieu-dit « Ouled Sidi Abed » dans la commune de Sidi Hosni. Le corps a été transféré à l’hôpital «Youcef Damardji» de Tiaret et une enquête ouverte par la gendarmerie nationale pour connaître avec exactitude les circonstances de ce drame.