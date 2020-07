Point de Vue : Les trois dents de la fourche

La chute des prix des hydrocarbures, ajoutée à la crise sanitaire produite par la pandémie du Covid-19, catalysée par une politique aventurière, sans bornes, du régime déchu, a fait en sorte que la situation périlleuse devient à ce qu’elle est actuellement. Si pendant toute la décennie (2004- 2014), l’on avait bien exploité les chiffres astronomiques de la période de la grande rente, en frappant fortement, sur les mains agiles des voleurs de la République, je crois, que nous aurions pu éviter les dérapages ayant mené le pays tout droit, pour se cogner le nez contre le mur …La période des vaches grasses, représente les années des grandes folies politiques en Algérie, notamment, suite à la chute inattendue du président de la République, de laquelle , il ne sera jamais relevé. Donc, de 2013 aux événements de la spectaculaire chute du régime, soit, environ six bonnes années. C’était, au fait, l’occasion ou jamais, pour les «éléments parasites » ayant pignon sur rue, dans l’ancien régime, pour s’adonner à toutes sortes d’extravagances. C’était la période des grands pillages des biens de l’Etat et l’argent du peuple. Pourtant, en 2014, la chute brutale des hydrocarbures sonnait le glas. Et, pour faire face à cette crise brusque qui a fait repêcher les chefs de la République de leur torpeur, les politiques de cette époque, à leur tête le Premier ministre Sellal, n’ont pas trouvé d’autres solutions, que d’exiger du peuple de serrer la ceinture. Et, je crois bien, que le respectable lecteur savait bien, ce que sait sommer le peuple de « serrer la ceinture ». L’on ne demande ni à Tahkout, ni à Haddad, non plus, à Kouninef ou à Rabrab, à ces avaloirs de l’argent public, de se serrer la ceinture. Pourquoi, parce que, avec le peuple c’est plus pratique. Cela ne demande pas assez d’efforts. Mais, ce peuple avait bien su formuler la réponse adéquate à Sellal and Co qui se trouvent, actuellement, par le biais d’un Hirak populaire, en train d’endurer les affres de la tôle et de l’humilité. Le gouvernent actuel est, ainsi appelé, par la voie de la patrie, à restituer l’argent du peuple volé. La hausse des prix des hydrocarbures n’est pas pour demain. La fin du Covid-19 n’est pas, également pour après-demain… les Algériens devront, avec les moyens de bord, lutter et mener une résistance exemplaire, d’abord contre la crise économique. Ensuite, toute maîtrise de la crise économique irait se transformer en un tremplin, pour une possible victoire sur le Covid-19.