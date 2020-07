Pôle & Mic : Effrayant!

Le pays a enregistré jeudi 16 juillet un nouveau record de contamination, avec 585 cas recensés en 24 heures. La peur commence à s’installer. Dans les rues, il y a des personnes qui semblent n’avoir pas conscience que le virus tue. Le reconfinement ne portera pas ses fruits s’il n’y a pas des mesures d’accompagnement et des mesures strictes pour le respect des mesures sanitaires. 10 000 Dz comme amende n’a pas eu l’impact escompté. Les gens continuent de descendre à la plage, comme c’est le cas à Oran où l’on sent que ces gens-là n’ont pas peur. Ils bravent l’interdit. Ne faut-il pas « interdire » aux « fous » de descendre à la plage, soit faire le « tri » dans les barrages des routes menant vers les plages. Pourquoi ne pas carrément affecter des brigades de policiers sur les plages pour interdire les baignades ? Il n’y a pas que la plage, il y a aussi les marchés où il faudrait trouver un moyen pour qu’il n’y ait pas de contacts entre les citoyens et imposer le port du masque. On sent que la vigilance a baissé chez les commerçants. Déjà, pour le professeur Salim Nafti, ancien chef du service de pneumologie au CHU Mustapha Bacha d’Alger, et ancien président de la Société algérienne de pneumologie, interrogé vendredi sur France info, il s’agit d’une « deuxième vague ». En approchant bientôt les «600 cas par jour, c’est véritablement effrayant ». Le professeur Salim Nafti pointe le manque de moyens des personnels de santé et craint « la catastrophe » si leur contamination se poursuit. Le Professeur estime : « il y a une accélération très importante de la circulation du virus dans notre pays. Ceci revient à plusieurs facteurs. Il y a d’abord le déconfinement qui a été décidé au début du mois de juillet ». Quant à la question du déconfinement qui en serait la cause, il dira : « Ce n’est pas le déconfinement. C’est un peu le respect des règles de distanciation et toutes les mesures barrières que l’on peut attendre de la population. Or, cette population n’a pas été accompagnée dans ce déconfinement. Les gens ont pensé que c’était la fin de l’épidémie et qu’ils pouvaient tout se permettre. Il n’y avait ni port de masques ni distanciation. Les fêtes et les mariages ont repris de plus belle et de ce fait, les regroupements de la population se sont observés dans toutes les régions du pays ». Aujourd’hui, il faut rectifier le tir et s’il faut aller vers un confinement total, il faut le faire et c’est tout. Déjà, le personnel hospitalier est à genoux et les hôpitaux sont saturés, selon le Professeur. L’essentiel, il faut agir pour stopper la circulation du virus et par là même, intensifier les campagnes de sensibilisation. Les politiques devront agit vite !