Création d’une école des sciences et technologies de l’informatique à Bejaïa : Le Gouvernement Djerad approuve

Le gouvernement vient d’approuver un projet de décret exécutif

portant création d’une école supérieure en sciences et technologies de l’informatique à Béjaïa. Une adoption faite lors d’une rencontre présidée, mercredi dernier, par visioconférence par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. « Le Gouvernement a entendu une communication du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur ce projet, qui est régi par les dispositions du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure, précise un communiqué des services du Premier ministre », indique un communiqué du gouvernement. Cette école supérieure vient « s’ajouter et enrichir le réseau des écoles nationales d’enseignement supérieur qui constituent, dans leur site d’implantation, autant de centres d’attraction et de développement technologique et économique avec l’ambition de faire émerger des pôles d’excellence régionaux par la formation d’un capital humain hautement qualifié », souligne le même document. La formation dans ce domaine est également assurée, selon la même source, par l’Ecole nationale supérieure d’informatique (ENSI) d’Alger et l’Ecole supérieure en informatique (ESI) de Sidi Bel Abbes, mais il a été constaté, note la même source, « un déséquilibre de l’offre de formation par rapport aux besoins nationaux dans les spécialités de l’informatique, du numérique et de l’internet ». « Cette école, qui est implantée au niveau du pôle universitaire d’Amizour, dans la wilaya de Béjaïa, dispose de toutes les infrastructures nécessaires ainsi que des moyens matériels et pédagogiques », ajoute la source, qui signale que l’École est « opérationnelle pour accueillir les étudiants à la prochaine rentrée universitaire ». Avant cette adoption, c’est le Ministère de l’enseignement Supérieur qui a donné son accord pour la création de cette École, après avoir reçu un dossier préparé par l’instance universitaire de Béjaïa en consultation avec les autorités locales de la wilaya, et ce comme nous l’avons déjà rapporté dans nos précédentes éditions.

Une École qu’abritera le nouveau campus d’Amizour,

un joyau architectural,

livré en 2015

Une École innovante et d’excellence qui va accueillir les bacheliers titulaires d’une moyenne de 15/20. Ce campus accueillera, cette année, les premiers étudiants inscrits à l’école supérieure des sciences et des technologies de l’informatique. Il convient de rappeler que le campus d’Amizour a été livré en 2015, les tentatives de la direction de l’université de Béjaia pour sa mise en service, en accueillant en premier lieu la faculté des sciences exactes, ont échoué vu le refus affiché par les enseignants et étudiants. A cette époque, les étudiants de la faculté des sciences exacte ont refusé de rejoindre ce nouveau campus d’Amizour arguant que « les conditions pédagogiques et didactiques à Amizour ne sont pas encore réunies », ce qui a contraint l’administration universitaire à geler la décision de transfert. Les multiples réunions tenues avec la communauté universitaire pour le transfert de certaines autres facultés, n’ont, également, pas abouti. Pour les enseignants et les étudiants, il n’était pas question de quitter Targa Ouzemour ou Aboudaou. Des interventions auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, opérées par des acteurs locaux, afin de l’ouvrir et le rendre utile, ont mis du temps pour être concrétisées cette année en transformant le campus en école supérieure des sciences et des technologies de l’informatique. La réalisation du campus d’Amizour, avec la résidence universitaire a coûté plus de 1000 milliards de centimes. Son ouverture cette année, comme école, est longtemps souhaitée par les habitants de la localité à l’instar de l’ouverture prochaine de celui d’El Kseur. L’université Abderrahmane mira de Béjaia a, dès l’année 2015, opéré sa restructuration, un projet qui a reçu l’aval du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L’université de Béjaïa aura, donc, huit facultés, couvrant ainsi onze domaines de la formation supérieure sur les treize existants, et ses responsables ambitionnent de faire d’elle un partenaire privilégié pour d’autres universités à l’échelle internationale. L’Université de Béjaïa, créée en octobre 1983, compte aujourd’hui plus de 45 700 étudiants, 1714 enseignants et 1227 personnels techniques et administratifs, répartis sur huit facultés : Technologie – Sciences Exactes – Droit et Sciences Juridiques et Administratives – Sciences de Nature et de la Vie – Lettres et Langues – Sciences Humaines et Sociales – Sciences Économiques, Sciences de Gestion et Sciences Commerciales – Sciences Médicales. Comme elle dispose, actuellement, d’une trentaine de laboratoires de Recherche, agréés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Actuellement, l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa est conventionnée avec plus d’une soixantaine d’universités étrangères. Le classement mondial Times Higher Education 2019, qui comprend plus de 1250 établissements de l’enseignement supérieur, classe l’université Abderrahmane Mira de Béjaia au premier rang des facultés algériennes. L’université Abderrahmane Mira occupe aussi la première place en Afrique en termes d’innovation, apprend-on du rectorat de cette université. « La reconnaissance nationale et internationale du mérite de notre Université et de son parcours vers l’excellence est encore une fois confirmée et établie pour l’année 2020 par l’organisme international SCIMAGO, institution renommée de classement mondial des universités », apprend-on de la même source. Selon les données fournies par cet organisme certificateur, l’université de Béjaïa occupe désormais la première place des universités africaines dans le critère innovation et la deuxième place au niveau national, tous critères confondus. Pour cette deuxième catégorie, elle est devancée par l’Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbes. Elle a réussi à mettre aussi sur pied des formations de plus en plus en phase avec le monde du travail, « une démarche lui a permis d’être mieux à l’écoute des besoins de ses partenaires économiques en matière de ressources humaines et de compétences », estime le rectorat de cette Université. Largement ouverte sur son entourage socio-économique, l’Université de Béjaïa n’a cessé d’œuvrer pour encourager le développement durable et être en harmonie avec les défis de la mondialisation. Le rapprochement entre l’université et le secteur économique local et national est désormais une réalité objective, un challenge, une stratégie de l’université de Béjaïa pour la mise en œuvre des projets prometteurs. Ainsi, plusieurs accords-cadres ont été signés avec des entreprises d’envergure nationale. La volonté d’ouverture de l’Université de Bejaia vers le monde s’est traduite aujourd’hui par la signature de plus d’une soixantaine de conventions cadres de coopération avec des établissements universitaires de plusieurs pays (France, Italie, Russie, Espagne, Roumanie, Canada, Ukraine, Tunisie, Maroc, etc.…). « Ces accords ont été conçus pour faciliter les échanges scientifiques, la mobilité des enseignants chercheurs, étudiants et du personnel universitaire », est-il estimé en tablant sur la construction « de passerelles d’échanges d’expériences et de compétences mais aussi l’amélioration des méthodes pédagogiques, booster la recherche scientifique et d’ériger un réseau de coopération solide et pérenne. Notons enfin que l’Université de Béjaïa participe à plusieurs programmes d’échanges universitaires tels que le programme européen de bourses Erasmus Mundus (quatre programmes Averroès, Green It, BATTUTA et UNetBA), le programme Tempus Meda (employabilité, tourisme, communication, relations internationales, enseignement inclusif, etc…) ; le programme CMEP/Tassili, et DEF/CNRS avec la France, le programme PCIM avec l’Espagne et l’Italie. Le cap de performance de l’université de Béjaia est à maintenir.