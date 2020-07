Mostaganem : La tomate de saison menacée de mineuse  »Tuta Absoluta »

La tomate, appartenant à la famille des solanacées, est menacée par

diverses maladies biologiques notamment la mineuse. La tomate est cultivée à perte de vue sur le littoral de la wilaya, en pleins champs et sous serre, appelée communément, Tuta Absoluta. Dans le cadre de ses activités préventives, la station régionale de la protection des végétaux de la wilaya de Mostaganem a inspecté ces derniers jours la culture de la tomate. Les résultats ont fait apparaître la présence de la mineuse. L’alerte à la mineuse a été lancée à l’attention des cultivateurs par le biais d’un bulletin d’avertissement agricole émanant de la station régionale de protection des végétaux. Ce bulletin mis en exécution servira à protéger les végétaux par le traitement de la tomate en plein champ, contre ce ravageur. Des conseils ont été également donnés aux agriculteurs. Ces derniers sont tenus de mettre à exécution les moyens de lutte, prophylactiques chimiques et prendre toutes les mesures qui s’imposent. La lutte prophylactique consiste à détruire les déchets de récoltes, par le désherbage, le binage et l’effeuillage, et à éliminer les organes atteints en les mettant dans des sacs noirs en les exposant au soleil ou les brûler. Quant à la lutte chimique, elle permettra également à appliquer des produits homologués contre ce ravageur, respecter la dose du produit et l’intervalle entre les applications, alterner les matières actives pour éviter le phénomène de résistance.