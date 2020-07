Point de Vue : La lutte continue et .. par tous les moyens

Confinement, déconfinement puis reconduction du confinement ciblé ou partiel. Toute cette panoplie de mesures fait partie de cette lutte ou cette mobilisation générale décrétée contre le Covid19…Que cela aurait ou pas les résultats positifs escomptés ou non…L’essentiel, c’est que ‘on ne va pas baisser les bras…Nous allons faire tout ce qui est à notre disposition, puisqu’il s’agit d’un mal dont toute la planète en souffre depuis des mois, sans pour autant réussir à sortir du goulot d’étranglement. Il n’y a pas encore de vaccin antidote pour le moment, pis encore, aucun des médicaments disponibles chez nous ou ailleurs, n’a pu venir à bout de cette bête faucheuse. Ce qui nous reste comme unique arme, bien que cent fois inefficace, c’est bien les mesures de confinement, de distanciation et des gestes barrières. Ces mesures pour qu’elles donnent les résultats escomptés sont largement tributaires d’une discipline citoyenne de rigueur, faute de quoi, il faudrait s’attendre au pire des scénarios. Or, ce que nous constatons journellement, quant à la soumission de nos concitoyens vis à vis de ces mesures, ne nous laisse pas optimistes. Un grand nombre de citoyens ne donne pas, du tout, l’impression qu’il croit, sincèrement, à cette «blague» de Covid19. Décréter des mesures de confinement, aussi efficaces soient -elles, est une chose, les faire répéter par tout le monde, c’est tout autre chose. C’est ça, au fait, la question pertinente, qui devrait être posée en toutes circonstances. Donc, en l’absence de cette coopération positive entre les autorités de l’Etat chargés de la gestion de la pandémie et les citoyens appelés à exécuter les décisions qui y émanent, il ne reste que le recours à la force publique afin d’imposer le respect rigoureux de ces décisions. Hormis celles-ci, l’Etat n’aurait pas d’autres options à suivre. C’est l’état de santé des gens et leur vie qui sont hypothéqués. En plus, ce covid19 n’est pas en train de proférer des menaces en brandissant, de loin, son épée tranchante. Il est là, agissant, en toute liberté, sur la scène, en tuant, chaque jour, un nombre de citoyens et faisant, par la même occasion, beaucoup de bruit et de psychose. C’est décevant de voir qu’il y a encore chez nous cette espèce «rare» de citoyens qui n’ont, d’ailleurs, de cette qualité que le nom ou le sobriquet…et qui, malheureusement, n’est pas en voie d’extinction… L’Etat doit, cependant, faire preuve de plus de rigueur et encore de détermination, notamment avec ce «genre» de citoyens très remarqués par leur «indiscipline citoyenne»