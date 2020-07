Radio Mostaganem : Une nouvelle directrice pour une stratégie novatrice

Au tout début des années 2000, certains responsables de l’époque ont adopté une politique qui visait à faire débarrasser Mostaganem de l’ombre que la capitale Oran exerçait sur elle. La proximité d’Oran écrasait toutes les ambitions de la wilaya de Mostaganem, dans la majorité des secteurs d’activité, et son développement en a souffert. L’ouverture de la radio régionale de Mostaganem était une des initiatives qui a permis à Mostaganem de sortir de sa léthargie. Une radio nommée »Dahra » a permis de mettre en évidence tout le potentiel attractif de la wilaya grâce à des émissions thématiques touchant un ensemble de secteurs à l’époque méconnus. Il faut souligner que grâce à des équipes de jeunes journalistes dévoués à un professionnalisme avéré, Mostaganem a repris du terrain qui celui d’une wilaya destination. L’évolution radiophonique a évolué d’une manière drastique parce qu’il y avait, à une époque donnée, une dynamique managériale édifiante. Les six dernières années, la Radio Mostaganem a plongé dans un coma profond et ses émissions désintéressaient le public de la wilaya. Les auditeurs voyaient mourir un espace auquel ils se sont habitués, auquel ils ont participé et sur lequel ils comptent voir leurs préoccupations traitées… mais le cap a viré autrement. Aujourd’hui, c’est une nouvelle directrice qui vient à la barre de Radio Mostaganem. Madame F.Belhadj Yousfi, une dame très expérimentée, une professionnelle de la radiophonie, s’installe avec une stratégie qui permettrait de faire clore toutes les compétences journalistiques dont dispose cette institution de l’information. La patronne souhaiterait, par une panoplie de programmes, faire de la radio un instrument de communication qui va servir tous les secteurs de développement. Un management qui va libérer les initiatives des journalistes qui pendant longtemps vivaient la marginalisation. Aujourd’hui, on a du goût à réécouter les ondes de Radio Mostaganem. On constate, déjà, que cette nouvelle radio seconde un programme de sensibilisation contre la propagation du Covid-9 très efficace parce que très pédagogique. Un apport considérable de lutte contre la menace du virus. Madame la Directrice a adopté une approche inédite qui celle de la large concertation avec les citoyens de la wilaya. Cette démarche s’inscrit dans sa stratégie de construire une radio citoyenne qui contribuerait à faire valoir tout le potentiel d’une wilaya historique, culturelle et touristique. La nouvelle patronne veut manager dans l’utile par le développement du sponsor et de la publicité afin d’accéder à une autonomie financière sans contraintes. Avec la promotion de l’information, la Radio de Mostaganem change de cap et préconise une place prépondérante dans le quotidien des mostaganémois.