Pensions de retraite : Le nouveau calendrier d’Algérie Poste

Après avoir, entres autres facilités, autorisé la procuration

pour les retraités et les personnes âgées, concernant le retrait de leurs pensions et mis en place les gestes barrières dès le début du confinement, l’Entreprise historique ne cesse de se mettre en évidence afin de rendre son service public moderne, souple et sans impact en cette période de lutte contre la propagation du Coronavirus. Pour éviter de confondre entre les périodes de virement entre les salariés et les retraités, un nouveau calendrier a été mis en place. Applicable dès ce mois de juillet, le nouveau calendrier de versement des pensions des retraités entre dans le cadre d’un “réaménagement” des dates de retrait des pensions et autres allocations des ayants droit et des retraités. Ce qui va indéniablement fluidifier davantage l’afflux des clients vers les bureaux de poste, étant donné que les dates de versement des pensions sont de périodicités différentes. Un nouveau calendrier de virement des pensions et allocations des retraites a été fixé par Algérie Poste et la Caisse nationale des retraites (CNR) pour une prise en charge optimale de cette frange de la société, a annoncé lundi à Alger le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar. Il s’agit d’un nouveau calendrier qui sera applicable dès ce mois de juillet et qui fixe les dates de versement des pensions et leur répartition sur plusieurs jours sur la base du dernier chiffre du numéro du compte CCP, a déclaré le ministre, lors de la cérémonie de présentation de ce nouvel agenda, en présence du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Acheuk Youcef Chawki, et des Directeurs généraux d’Algérie Poste et du CNR. L’objectif est d’avoir moins de citoyens et de retraités. Ce nouveau calendrier ne risque pas ainsi d’interférer avec celui des salariés “ordinaires” de la Fonction publique. Minutieux et prudent, ce calendrier répartit les dates de virement des pensions de retraite sur la base d’un choix judicieux des périodes ouvrables au versement. “Il faut se référer au dernier chiffre du numéro du compte CCP, sans prendre en considération la clé, pour connaître la date de virement des pensions et allocations des retraites », a expliqué un responsable d’Algérie Poste. Les retraités et les ayants droit qui avaient l’habitude de percevoir leurs pensions et allocations le 20 de chaque mois et dont le compte se termine par 0 ou 1, la date de versement de leurs pensions et allocations sera le 18 de chaque mois, ceux dont le compte se termine par 2, 3, 4 ou 5, la date de versement sera le 19 de chaque mois et ceux dont le compte se termine par 6,7, 8 ou 9, la date de versement sera le 20 de chaque mois, a-t-il détaillé. Les retraités et les ayants droit qui avaient l’habitude de percevoir leurs pensions et allocutions le 22 de chaque mois et dont le compte se termine 0, 1, 2 ou 3, la date de versement de leurs pensions et allocations sera le 19 de chaque mois, ceux dont le compte se termine par 4, la date de versement sera le 20 de chaque mois, ceux dont le compte se termine par 5 ou 6, la date de versement sera le 20 de chaque mois et ceux dont le compte se termine par 7, 8 ou 9, la date de versement sera le 22 de chaque mois. En ce qui concerne les retraités et ayants droit qui avaient l’habitude de percevoir leurs pensions et allocutions le 24 de chaque mois et dont le compte se termine 0 ou 1, la date de versement de leurs pensions et allocations sera le 20 de chaque mois, ceux dont le compte se termine par 2 ou 3, la date de versement sera le 22 de chaque mois, ceux dont le compte se termine par 6 ou 7, la date de versement sera le 23 de chaque mois et ceux dont le compte se termine par 8 ou 9, la date de versement sera le 24 de chaque mois. S’agissant de ceux qui percevaient leurs pensions et allocutions le 26 de chaque mois et dont le compte se termine 0 ou 1, la date de versement de leurs pensions et allocations, sera le 22 de chaque mois, ceux dont le compte se termine par 2 ou 3, la date de versement sera le 23 de chaque mois, ceux dont le compte se termine par 4 ou 5, la date de versement sera le 24 de chaque mois, ceux dont le compte se termine par 6 ou 7, la date de versement sera le 25 de chaque mois et enfin ceux dont le compte se termine par 8 ou 9, la date de versement sera le 26 de chaque mois. M.Boumzar a affirmé que ce calendrier vise à « améliorer les conditions d’accueil des retraités et des ayants droit lors des jours de versement des retraites et allocations, et à parfaire la qualité du service public ». De son côté, M. Acheuk Youcef Chawki a indiqué que cette opération vise à « améliorer les prestations de service au niveau des CNR et d’avoir moins d’affluence journalière des retraités au niveau des bureaux de poste », appelant à cette occasion les retraités à « respecter ce calendrier ainsi que les mesures barrière de lutte contre le Coronavirus ».