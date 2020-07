Covid-19 à Mostaganem : De précieuses aides de citoyens à l’hôpital «Che Guevara»

A Mostaganem, à l’instar des autres wilayas, la crise sanitaire a affecté cruellement les budgets des centres hospitaliers d’où un manque important de moyens a été ressenti. Cette affligeante situation, ajoutée au nombre croissant de contaminés par le Covid19 à l’EPH »Ernesto Che Guevara », a éveillé, chez les membres de la société civile de la ville, un réflexe humaniste très engagé. Un premier appel fut lancé, il y a une dizaine de jours, par un internaute, très engagé et sensible à tout ce qui se passe dans sa ville. Cet appel, signal de soutien aux personnels de soins et de compassion aux malades, a été immédiatement relayé sur la toile par d’autres. Ces autres sont ces membres de la société civile mostaganémoise, très actifs sur les réseaux sociaux se sont mobilisés pour apporter au secteur sanitaire de la wilaya un soutien en matériel médical servant à prendre en charge les malades atteints de Coronavirus de l’hôpital »Che Guevara » de Mostaganem. Avec la participation des groupes facebook, des appels incessants furent adressés aux citoyens afin de contribuer à l’acquisition de tout matériel pouvant être utile aux soins des infectés du virus. Suite à cela, un premier lot de matériel a été réceptionné à l’EPH, remis par les membres qui ont lancé l’opération. Un lot composé de lits d’hôpital avec matelas, de concentrateur, de barboteurs, de masques, de nébulisateurs, d’oxymètres de pouls, de stéthoscopes, de chaises roulantes, ce qui constituera très certainement un soutien démontré. Faut-il noter que cet élan de solidarité au profit de l’hôpital n’est pas négligeable car en un temps record, les actifs sur la toile ont réussi à constituer un premier lot. Ce soutien à la cause de lutte contre la propagation du Coronavirus n’est la première action car ces gens, conscients de la gravité de la menace, ont aussi contribué efficacement à toutes les campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Cette chaîne de solidarité en moyens, va, sans nul doute, impulser l’effort du personnel de soins et lui permettre de travailler dans de meilleures conditions. Les appels continuent et les adhésions des donateurs aussi, ce qui augure de l’espoir surtout pour ceux hospitalisés. Mostaganem doit s’enorgueillir de la qualité du travail de ces gens qui tentent d’apporter un plus à l’action de soins, une action humanitaire à encourager. Par ces temps d’austérité un peu complexe, ces aînés de la société, dans un esprit constructif, veulent, par des gestes pareils, faire de l’action solidaire un vecteur humain aujourd’hui très nécessaire. Les bonnes intentions engendrent les bonnes pratiques.