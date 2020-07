Tiaret : Le wali ordonne la fermeture de deux importants marchés de légumes

Dans le cadre d’une série de mesures prises pour lutter contre l’épidémie du virus Corona, et sur la base du rapport du comité de santé et du suivi du Covid-19 de la wilaya de Tiaret, Le wali, M. Deramchi Mohamed Amine, a officiellement décidé de fermer temporairement, à compter de la date du Mardi 14 juillet 2020, le marché des légumes et des fruits de Bouzouna situé à la cité populaire « Sonatiba », et du meuble ainsi que les friperies. Le wali a également ordonné la fermeture du marché se trouvant dans la périphérie sud de la ville, au niveau de la cité « Volani ». La décision de fermer ces marchés à grande affluence quotidienne a été proposée par le directeur du commerce de la wilaya. Via la radio locale, le directeur du secteur a motivé ces fermetures par la négligence des commerçants et des clients qui ne se sont pas engagés pour respecter les mesures préventives prévues, où la surpopulation et la propagation du commerce sont chaotiques, avec l’absence de prévention, le manque d’engagement envers les divergences sociales et le manque d’adhésion au port des masques de protection par la population et la majorité des commerçants. Cependant, la majorité de la population locale salue cette mesure préventive prise par le premier responsable de la wilaya, en attendant d’autres mesures plus importantes afin de veiller à la santé du citoyen et stopper la propagation de l’épidémie qui connait ces derniers jours une hausse dans les cas confirmés et dans les décès.