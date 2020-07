Tiaret : Les jeunes semblent ignorer le Covid-19

Malgré toutes les mesures draconiennes prises par les pouvoirs publics et sécuritaires, et les compagnes de sensibilisation lancées quotidiennement sur terrain et à travers les réseaux sociaux, la majorité des jeunes continuent à faire la sourde oreille. Le moindre geste du port de bavette n’est pas respecté.

Certains semblent ne plus intéressés et se permettent de former des chaînes devant les cafés-maures pour ensuite former des groupuscules et siroter à tour de rôle leur café, tout en ignorant le danger du virus qui les guette à tout moment. En plus des appels au respect des consignes sanitaires lancés à travers les réseaux sociaux, les Imams appellent quotidiennement la population à revenir à la raison pour suivre les consignes sanitaires. Néanmoins, certains jeunes notamment refusent de s’y mettre. Sachant que la ville de Rahouia enregistre plus d’une centaine de cas confirmés de Coronavirus et une dizaine de morts depuis la parution de la maladie.