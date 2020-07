Bouira : Infraction au code de l’urbanisme et de l’environnement

Dans le cadre des efforts de la police pour la préservation de l’environnement, l’unité de police urbaine et de la protection de l’environnement (PUPE) de Bouira a enregistré, au cours du mois de juin, 08 affaires, dont 02 relèvent de violations liées aux déchets et 06 liées à l’hygiène et à la santé publique, où les mesures juridiques nécessaires ont été prises à cet égard, en coordination avec les services concernés et le Parquet. Dans le cadre de la lutte contre le phénomène du commerce illégal, les forces de sécurité de l’unité de la police urbaine et de la protection de l’environnement, ont saisi au cours du dernier mois de juin, 1.208 kg de légumes et fruits et 163 kg de viande blanche et rouge, en plus de la destruction de 10.870 unités d’œufs de poule. Il a été dénombré également 09 infractions liées à la réalisation de bâtisses sans permis de construire, et 02 autres pour manque de conformité des constructions. 02 cas liés à l’abattage en dehors des abattoirs, 02 autres à la décharge sauvage des déchets et des ordures ménagères, et un problème lié à l’occupation illégale des routes et des lieux publics. Il convient de noter que les tâches de la police urbaine et de la protection de l’environnement nécessitent de traiter tous les phénomènes négatifs qui affectent le cadre de vie et le confort des citoyens, et qui constituent un préjudice pour l’environnement, l’hygiène et la santé publique. Ce à quoi, la PUPE coordonne également avec tous les partenaires pour assurer la mise en œuvre des lois et règlements dans le domaine de l’urbanisme et de la protection de l’environnement et étendre l’assistance dans le cadre des textes organisant leurs interventions, en plus du travail préventif basé sur des campagnes de sensibilisation et de sensibilisation en coordination avec les acteurs du domaine de l’environnement et de la santé publique.