Sit-in devant le siège de la wilaya à Béchar : Des citoyens demandent le départ du wali du DSP et de son exécutif et des élus

Samedi dernier, des citoyens bécharis , se sont rassemblés devant le siège de la wilaya exigeant le départ du wali, du DSP, de ses directeurs et des élus. Les citoyens qui en avaient ras-le-bol, ont crié tout haut pour demander le changement radical dans cette wilaya du sud-ouest. Les protestataires veulent un changement dans tous les secteurs pour mieux gérer le développement durable, gelé cela fait, bientôt quatre années. Par ailleurs, il est important de signaler que la communication est absente dans cette wilaya, notamment au niveau de la cellule de communication de la wilaya qui, malheureusement, est entre les mains d’amateurs qui n’ont aucune relation avec la spécialité alors que des universitaires diplômés en communication se trouvent sans emploi. A vrai dire, aucun point de presse , ni même entrevue, n ‘ont été organisés avec les journalistes locaux pour l’information crédible et en particulier dans le cadre de la lutte contre le « COVID19 ». Concernant la DSP, on a juste appris que des communiqués sont envoyés uniquement aux réseau sociaux jamais des journalistes. Dans ce cadre, il est d’urgence de gérer la communication à tous les niveaux avec des spécialistes et des diplômés universitaires et non des « bouche-trous ». En effet, dans cette protestation pacifique, le message a été clair, alors que les protestataires se sont dispersés dans le calme sans incident enregistré.