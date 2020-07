En prévision de la prochaine rentrée universitaire 45 milliards pour réhabiliter les résidences

L’état des résidences universitaires au niveau de la wilaya d’Oran ne porte guère à la satisfaction et oblige les autorités locales à parer au plus urgent afin de redonner de la vie à ces structures importantes. Pour ce faire, la Commission de l’Education de l’Enseignement et de la Formation a répondu favorablement aux résultats de la commission de la wilaya en annonçant un budget de 45 milliards de centimes pour réhabiliter ces résidences universitaires. Les responsables au sein de la wilaya ont affirmé que les travaux vont toucher 17 établissements dans lesquels les conditions d’hébergement et autres n’étaient pas à la hauteur. L’opération de réhabilitation concerne les structures qui ont été fermées en raison de l’état de délabrement qui les caractérisaient. Les travaux qui seront engagés nécessiteront de gros efforts et d’importants moyens à cause de l’état déplorable dans lequel se trouvaient ces résidences», explique les responsables, précisant que les problèmes rencontrés, dont les fuites d’eau et la vétusté de quelques enseignes seront pris en charge. Ainsi, il s’agira de refaire pratiquement tous les réseaux d’alimentation en eau, d’assainissement et de chauffage dans ces cités. Enfin, d’importants travaux d’étanchéité et d’autres pour la réfection des restaurants et des sanitaires seront aussi entrepris.