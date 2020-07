Agriculture à Mostaganem : Abondance de tomates sans unités de transformation à l’horizon

La culture de la tomate industrielle à Mostaganem est revenue en force, cette année 2020, avec des prévisions de production agricole de l’ordre de 110 000 quintaux pour 137 hectares affectés à ce produit. La Direction des services agricoles de la wilaya de Mostaganem qui a fait un suivi de cette culture au niveau des exploitations agricoles dans les localités de Aïn Tédelès, Bouguirat et Sour, annonce une production de tomate de 108 915 quintaux avec un rendement moyen de 795 quintaux à l’hectare. La campagne débutera le 12 juillet en raison des conditions climatiques favorables et de la chaleur caniculaire à l’origine du mûrissement précoce du fruit permettant aux agriculteurs d’écouler une quantité importante de tomates dans les unités de transformation situées dans les wilayas limitrophes. La cueillette de la tomate s’étalera jusqu’au mois d’août prochain. A noter que la wilaya de Mostaganem ne dispose d’aucune unité de transformation de la tomate industrielle, ce qui est fort regrettable. Les cultivateurs de ce fruit vont avoir beaucoup de difficultés à écouler ce produit. La tomate en culture sous serre a connu, depuis ces dernières années, un bond quantitatif à la faveur de la maîtrise des techniques de cette culture et de l’extension des superficies agricoles dans les zones côtières. Le long de la côte de la Macta jusque dans la daïra de Achaacha, les champs de tomate s’étendent à perte de vue durant 9 mois de l’année sauf en été. La wilaya a réalisé une production de 200 000 quintaux sur une superficie avoisinant 850 quintaux à l’hectare. Concernant la tomate saisonnière, dite fraîche pour cette saison, la production doit atteindre 430 000 quintaux pour une superficie cultivée de 1 170 hectares.