La wilaya sans DSP : Alors, comment améliorer la gestion?

Cela fait plus de 2 mois que la Direction de la santé et de la

population est sans directeur? L’intérim est assuré par un médecin – actuellement en confinement chez lui. Si le ministère de la Santé s’est empressé de mettre fin aux fonctions de l’ex-directeur, Assis Kouider, il n’a pas en revanche agi avec la même célérité pour designer quelqu’un à sa place….d’autre plus que la wilaya de Saida, à l’instar des autres villes du pays dans une Tourmente sanitaire qu’on appelle le Covid-19. Saida est-elle devenue une ville isolée de l’Algérie officielle, s’interrogent les Saidis ? Actuellement, l’ambiance au sein du secteur de la santé est délétère.

Dans ces conditions, la tâche est lourde pour le wali qui ne sait pas quoi faire avec un exécutif incomplet: la daira de Daoud sans chef – La santé sans directeur – Le directeur du logement Intérimaire – Le maire de Saida-Ville intérimaire ….il est évident que le retard mis dans l’affectation de nouveaux responsables n’est pas de nature à rassurer la population qui y voit au contraire une source de blocage – voire un frein au développement local, notent les Observateurs les mieux avertis. Deux questions taraudent les esprits déjà fragilisés par la pandémie qui a fait déjà 46 contaminés au Covid-19 dont 2 décès – un homme et une femme. Que doit faire le wali avec une équipe dirigeante amoindrie pour relever le défi et satisfaire les préoccupations de la population ….à moins que la mort de cette ville de Saida soit déjà programmée. Dieu seul le sait: Quoi qu’il en soit, Saida n’est plus la Radieuse comme son nom l’indique !