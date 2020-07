Santé – Covid19 : Environ 1700 professionnels infectés en Algérie

Environ 1700 professionnels de la santé, tous corps confondus, ont été in

fectés par le Coronavirus (Covid-19) en Algérie, depuis son apparition en février dernier dans le pays, a révélé, mercredi à Alger, membre du Comité scientifique chargé du suivi de l’évolution de l’épidémie, Pr Abdelkrim Soukehal, relevant que ce virus évolue « trop vite » à travers le monde. « A ce jour, nous comptabilisons environ 1700 professionnels de la santé, tous corps confondus, atteints du Covid-19 à travers le territoire national. Au début de l’épidémie, nous sommes allés à la guerre sans armes et sans munitions, celle-ci étant très compliquée », a déclaré le Pr Soukhal, spécialiste en épidémiologie, lors d’une rencontre scientifique sur la Covid-19, organisée par l’entreprise algérienne « Vital Care ». Tout en rendant hommage aux praticiens qui sont en première ligne de la lutte contre ce virus, le spécialiste a relevé que cette épidémie connaît actuellement « une montée en puissance et va trop vite », en Algérie comme ailleurs, argumentant son propos par les données actuelles inhérentes à cette évolution. « Cela étant, nous arrivons, à présent, à maîtriser la situation et à suivre cette évolution dans le temps », a ajouté le Pr Soukehal. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, avait révélé, samedi dernier à Alger, que la Covid-19 avait causé le décès de 26 personnes relevant du corps médical et en a impacté plus de 1500 autres, à travers le territoire national.