Affaire de la fillette retrouvée enchaînée à «Coca» : La justice retire les enfants à la mère

Une mère de 02 enfants, divorcée, a été mise jeudi dernier, sous contrôle judiciaire par le tribunal correctionnel à la cité Djamel. Cette femme est accusée d’avoir enchaîné sa propre fille de 06 ans avec une chaîne en fer et un cadenas et l’abandonnée seule à la maison. On apprend aussi que la petite victime a été retirée à sa mère et remise à son père. Le deuxième enfant a, lui aussi, été retiré à sa mère et mis au niveau de la pouponnière. L’affaire a éclaté après l’ouverture d’une enquête sur la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux, montrant une fille enchainée, découverte par des voisins de sa mère. La fille a réussi a quitté la maison et sortir demander de l’aide dans son quartier dit «Coca» à l’ouest de la ville d’Oran. Selon une source généralement bien informée, la mère aurait déclaré avoir enchainée sa fille, pour pouvoir aller travailler.