Clôture de la session annuelle des deux chambres parlementaires : Le projet de Constitution en veilleuse?

Ce bureau restera sur le qui vive en attendant d’être interpellé incessamment pour pouvoir examiner et partant débattre

de la Constitution dont le brouillon a été soumis en discussion par la classe politique. Dans ce contexte, les deux chambres parlementaires dont

on avait parié sur la dissolution, faut le rappeler, ont eu du pain sur la planche en dépit du mouvement de contestation ui s’est emparé de l’hémicycle

de l’APN.

Les griefs retenus contre l’Assemblée où la discorde était à son comble pour la non crédibilité des deux chambres parlementaires, après les voix qui se sont élevées pour leur dissolution.

Incontestablement le Sénat qui vient d’opérer sa mue après la désignation, Sénat/ Nomination de 14 membres du tiers présidentiel pour une mission de 18 mois. Les

14 nouveaux membres du tiers présidentiel auront à assumer leurs fonctions jusqu’à fin 2021 date de l’expiration de ce renouvellement des membres du Sénat pour un mandat avant la tenue des sénatoriales pour

fin 2021 et la désignation de ses futures membres ; cette chambre haute et ses sages ont toujours tenté de trouver des issues à l’apaisement

bien avant le Hirak du 22 Février 2019 par plaider en faveur des catégories les plus vulnérables en mettant