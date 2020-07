Relance des activités des entreprises et des opérateurs à Oran : «Oui, mais avec de conditions…»

La reprise des activités de certaines entreprises de production, notamment du secteur privé ainsi que des opérateurs, risque à la longue de subir les effets indubitables pour cause de manque d’approvisionnement suite à la crise sanitaire si une solution n’est pas apportée par les pouvoirs publics locaux, avertit un économiste. Le secteur de l’hôtellerie, celui du tourisme ainsi que les start-up et les entreprises technologiques n’échappent pas à cette règle à l’instar de plusieurs entreprises d’autres wilayas du pays. Un certain malaise s’empare de certains opérateurs économiques locaux sont habitués à importer leurs matières ou produits de l’étranger à cause des difficultés qu’ils disent éprouver dans la relance de leurs activités. “Actuellement, peu d’opérateurs ont envisagé cette relance, attendant que le nuage se dissipe pour qu’ils puissent investir à nouveau dans leurs activités suite à la propagation de la pandémie du Covid -19”, dit-il. Les secteurs de l’économie dits stratégiques tels que l’agroalimentaire, qui a le soutien étatique, ne semble pas pour autant très affecté par ce malaise, le problème se situant dans beaucoup de cas de figure chez les entreprises hôtelières et les entreprises de service.” Nous avons pris connaissance des mesures de reprise des activités des entreprises dans le cadre du déconfinement progressif et flexible, mais à ce jour, celles-ci éprouvent moult difficultés de se relancer sur le terrain”, regrette un chef d’entreprise du bâtiment. “J’attend toujours le lancement de mon projet d’entretien et de renforcement d’éclairage public à cause de l’absence d’un ODS” confie pour sa part un chef d’entreprise de Boutlélis“. Pour certains, le rebond de l’économie s’annonce laborieux même si des chefs d’entreprises réclament aujour-d’hui la levée des contraintes afin de se mettre dans la relance.