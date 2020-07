CNAS : Réactiver sa carte «Chifa» chez le pharmacien

Réactiver sa carte chifa, une pièce de sécurité sociale mise en place depuis

2008, auprès du pharmacien ou de l’officine du quartier “conventionnée” avec la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNAS), au lieu de se déplacer vers l’une des agences de la CNAS, est une démarche administrative qui date depuis plusieurs années et dont l’objectif principal n’est autre que d’améliorer le service public et rapprocher le citoyen de l’administration. Mais depuis le début de la propagation de la pandémie du Coronavirus et des effets que celle-ci a induits sur les habitudes des assurés sociaux, ce qui forcément a contraint la Caisse nationale de la sécurité sociale à mettre en oeuvre une autre démarche, visant la “distanciation sociale”, un système de réactivation de la carte chifa chez le pharmacien a été mis en place pour les deux mois mai et juin et qui permet aux malades et aux assurés “en confinement” et dont le pouvoir d’achat s’est effondré pour cause d’inactivités, d’avoir accès directement à leur carte chifa. Une mesure “exceptionnelle” qui entre dans le cadre de facilités procurées par la Caisse de sécurité sociale afin de “limiter les déplacements des assurés sociaux vers les agences territoriales de la CNAS”, souligne un chargé de la sécurité, au niveau de l’agence CNAS de Gambetta. “Avant l’entrée en vigueur du dispositif national de prévention contre la propagation de la maladie du Covid-19, nous enregistrions en moyenne entre 600 et 700 activations ou réactivations de la carte chifa par jour, ce qui représentait le taux le plus élevé des demandes des assurés et une pression sur notre agence et sur ses employés mais depuis le début du dispositif préventif contre la maladie, un système a été mis en place pour alléger l’afflux des citoyens sur les agences de la CNAS lequel permet tant de rembourser l’assuré chez le pharmacien pour les prestations médicales et les médicaments que permettre à celui-ci de réactiver sa carte chifa chez l’officine notamment pour les périodes mai et juin, compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire du pays”, précise-t-il.