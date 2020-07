Relizane : La wilaya en besoin urgent d’une bonne prise en charge

Avec le temps et l’irresponsabilité dus à une politique restreinte, Relizane depuis qu’elle a accédé au titre de wilaya, et vu sa position stratégique liant l’est à l’ouest, est et reste toujours la proie préférée d’un exode rural trop distingué,une situation qui est peut-être la cause d’un manque flagrant de prise en charge dans le domaine de l’amélioration de la vie quotidienne, hormis les réalisations sectorielles et locales à l’image de Internet; Relizane a besoin d’un regroupement de tous les efforts, afin de rendre à la ville siège de la wilaya, son éclat d’antan. Mais actuellement l’éclairage public continue à faire défaut au niveau des cités populaires, les routes trop défectueuses entravent une circulation qui est devenue très difficile avec les nids de poule, des tranchées, résultat des travaux de rénovation ou raccordement d’AEP mal ou pas du tout remblayées et l’assainissement qui est délaissé. A cela s’ajoutent les ordures et les déchets ménagers qui font le décor quotidien des cités surtout limitrophes au centre-ville qui lui-même n’échappe pas aux dépôts d’ordures. Devant cet état de fait, des efforts sont à entreprendre afin de rendre à la ville son image d’antan. B. Belhadj