Ils réclament un service «minimum» tout en respectant les consignes anti Covid Les cafetiers protestent à Oran

Avec cette protestation, la première de ce genre depuis le début de la propagation de l’épidémie du Coronavirus, près d’une trentaine de gérants de cafétérias veulent mettre la pression sur les pouvoirs publics locaux afin d’attirer l’attention de ces derniers sur leur situation qu’ils ont qualifiée d’”inextricable”. Les gérants de café en question ont observé, lundi, une heure de protestation devant le siège de la wilaya pour soulever aux autorités locales leurs points revendicatifs parmi lesquels figure en tête le problème lié à «l’interdiction d’usage des terrasses des cafétérias». Les cafetiers protestataires, bien que se disant «soucieux» de la santé publique et dans l’obligation d’être en conformité avec les dispositions sanitaires prises par le ministère de commerce, concernant notamment l’aspect relatif au respect du confinement et des dispositions de prévention et de lutte contre la pandémie du Coronavirus, ont néanmoins tenu à soulever leur «situation d’inactivité commerciale» laquelle est due selon eux au «manque à gagner enregistré depuis plus de trois mois et pour lequel il implorent les pouvoirs publics de leur trouver une solution provisoire afin qu’il puissent subvenir aux besoins de leurs familles en cette conjoncture douloureuse d’effondrement du pouvoir d’achat». Ils ont enfin mis l’accent sur les «10 règles essentielles» pour rouvrir sereinement et sur lesquelles ils compte contribuer à une issue favorable comme «l’obligation stricte du port de la bavette, de l’observation de la barrière de distanciation commerciale et de la limitation du nombre des clients devant les accès aux cafétérias».