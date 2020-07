Pôle & Mic : Travail de mémoire!

La restitution des crânes de nos aînés est une action «positive» pour les deux pays et les deux peuples. Pour les Algériens, «Nos Martyrs doivent être enterrés et non exposés dans un musée pour rappeler l’horreur du colonialisme et de ce qu’un peuple a vécu pendant 130 ans». Pour la France, elle lui rappelle l’atrocité de ces crimes et qui sont nombreux. Des crimes contre l’humanité comme d’ailleurs les événements de Laghouat où toute une tribu a été décimée sur ordre des militaires pour ne laisser aucun témoin et les « enfumades » de Ould Rayah de la Dahra en juin 1845. Des crimes tous récents, soit juste avant la Révolution de Novembre 54, comme celui du 8 mai. Des crimes durant la guerre de révolution avec son lot de disparition de Boutélis à Audin, des viols et des tortures. En ce 5 juillet, date de l’indépendance, la reconnaissance des crimes de la France pourra apaiser les esprits pour voir le futur et consolider une amitié entre les deux peuples. Et là, je parle de la France coloniale, car des Français comme Sartre et tant d’autres intellos, syndicalistes, ouvriers et artistes ont bien soutenu la révolution en dénonçant les crimes et l’injustice subis à un peuple. Tebboune a souligné: «On a déjà reçu des demi excuses. Il faut faire un autre pas […] On le souhaite?». «Cela va permettre d’apaiser le climat et le rendre plus serein pour des relations économiques, pour des relations culturelles, pour des relations de voisinage?», poursuit-il, en rappelant que plus de six millions d’Algériens vivent en France et qu’ils «peuvent emmener quelque chose là-bas et ici?». La France a fait un geste fort d’apaisement en matière de mémoire tant «collective» qu’«individuelle». Macron s’est exprimé sur le sujet, qualifiant cette restitution de «geste qui s’inscrit dans une démarche d’amitié et de lucidité sur toutes les blessures de notre histoire », comme rapporté par l’AFP. Un travail de mémoire est plus que nécessaire. La France devra faire un effort surtout en matière de dévoiler les archives sur l’affaire des disparus et reconnaissance de ses crimes.