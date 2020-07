295 dossiers découverts chez une vieille femme : Grave affaire d’escroquerie et des dizaine de victimes à Oran

Le quartier Akid Lotfi a été, durant cette fin de semaine, le cadre d’une perquisition qui a surpris même les enquêteurs. En effet, pas moins de 295 dossiers de demande de logement ont été retrouvés dans l’appartement d’une femme âgée de 59 ans. Des dossiers appartenant à des victimes d’une escroquerie assez étonnante. La femme en question qui chassait les victimes dans les soirées et les mariages, se faisait passer pour la femme d’un haut cadre de la Nation. Elle promettait des logements de tous types, avec des versement de fortes sommes. Pour l’heure, le total des sommes versées par les 14 premières victimes qui se sont manifestées, tourne autour de plus de 03 milliards de centimes. La police a aussi découvert 104 photocopies de cartes d’identité nationale, 17 livrés de familles, 22 photos d’identités, 04 cartes d’identités originales délivrées par différentes administrations, 03 carnets de chèque CPA, 04 demandes d’emplois, une somme de 450 euros et 50.000 da. Poussant leur enquête plus loin, les enquêteurs ont identifié un complice âgé de 61 ans, un ex-employé de la daira d’Oran. Ce complice avait pour mission, d’informer la femme en question sur tous les projets de réalisation de logements au niveau de la wilaya d’Oran, afin qu’elle puisse induire en erreur ses victimes. Présentés avant hier devant la justice, les deux mis en cause dans cette affaire ont été placés sous mandat de dépôt. Affaire à Suivre.