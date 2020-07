Relizane : Coupures de courant sans préavis

Avec une canicule remarquée par un tout un chacun dans la région de Relizane et avec la pandémie du Coronavirus ou chacun doit assumer ses responsabilités pour respecter, disons à la lettre, les recommandations de Protection de sa santé et celle des autres, ou s’ajoute l’interdiction de baignade au niveau des plages avoisinantes et autres bords de mer limitrophes, s’ajoutant à cela, le grand problème surtout des modestes citoyens qui se trouvent privés de courant électrique en plein crise de chaleur naturelle et où le thermomètre, à 13h ce jeudi, s’est distingué par 46 degrés à l’ombre. Les services de la sonelgaz ont dû couper le courant peut-être comme d’habitude et selon la tradition, des pannes inopinées ou des coupures de prévention, mais aussi, les appels des citoyens au numéro vert de la sonelgaz n’ont pas de réponse, et même à un niveau supérieur où le téléphone sonne et personne ne répond. A bon entendeur.