A cause du manque de respect et de l’incivisme : Les agents de nettoiement en colère

Les balayeurs sont en colère dans plusieurs secteurs de la ville d’Oran. Certains individus jettent, en effet, leurs masques et leurs gants en pleine rue et à même le sol. «Nous devrions leur distribuer des balais. Ils ne méritent pas de bavettes, ces gens-là». «Chaque jour, on ramasse des centaines de masques usagés traînant par terre ou accrochés à du mobilier urbain. Aucun respect, nous sommes des balayeurs mais nous avons des familles. Ce n’est pas compliqué de jeter ça dans une corbeille», déclarent-ils en rogne. C’est de l’incivisme. C’est un danger potentiel pour les balayeurs et les citoyens. Imaginez, un enfant qui passe et qui jouerait avec ces déchets. Ces derniers laissés n’importe où: masques, gants et parfois même des blouses près des structures sanitaires ne seraient donc pas un épiphénomène. «Actuellement, c’est plus que fréquent», nous confirment les agents du nettoiement. Déjà, en temps normal, cela ne se fait pas de jeter ses papiers dans la rue. Mais encore moins ce genre de matériel médical qui peut être souillé par le virus. Après, ce sont les agents du nettoiement, éboueurs et balayeurs qui doivent les ramasser, surtout qu’on sait que le covid-19 peut rester vivant pendant longtemps. De nombreux citoyens partagent cette indignation. C’est une totale incivilité, un manque d’hygiène et de respect pour les agents communaux, en particulier les éboueurs dans la mesure où la collecte des ordures recèle une multitude de risques.